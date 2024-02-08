Співачка Karol G стала "Жінкою року 2024" за версією Billboard

Колумбійська співачка Karol G отримає нагороду "Жінка року 2024" на церемонії Billboard Women in Music Awards, яка відбудеться у березні.
Karol G cтала Жінкою року
Billboard обрав співачку з Колумбії Karol G Жінкою року.
Щорічна церемонія Billboard Women in Music Awards відзначає жінок у музичній індустрії, які "зробили значний внесок у бізнес і своєю роботою та постійним успіхом надихають покоління жінок брати на себе все більшу відповідальність у цій галузі".
Завдяки своєму величезному таланту Karol G створила рух для жінок по всьому світу завдяки своїм натхненним текстам та впевненості в собі. Реліз її новаторського альбому Mañana Será Bonito довів, що вона є силою, з якою слід рахуватися як в англійському, так і в іспанському чартах, — сказала Ханна Карп, редакційна директорка Billboard.
Крім того, на церемонії вручать й інші нагороди:
"Ікона" (Icon Award) — Кайлі Міноуг;
"Візіонерка" (Visionary Award) — Марен Морріс;
"Хітмейкерка" (Hitmaker Award) — Ice Spice;
Powerhouse Award — Charli XCX;
"Вплив" (Impact Award) — Янг Міко;
"Висхідна зірка" (Rising Star award) — Вікторія Моне;
"Гурт року" (Group of the Year Award) — NewJeans;
"Прорив" (Breakthrough Award) — TEMS;
"Глобальна сила" (Global Force Awards) — Луїза Сонза.
Серед минулих лауреаток премії "Жінка року" — SZA, Олівія Родріго, Cardi B, Біллі Айліш, Аріана Гранде, Селена Гомес, Мадонна, Леді Гага і Тейлор Свіфт.
Хто така Karol G
Karol G (справжнє імʼя якої Кароліна Наварро) вважається однією з найвідоміших колумбійських артисток. Вона отримала п'ять латиноамериканських "Ґреммі" та чотири нагороди Billboard Music Awards.
А у 2024 році стала першою жінкою, яка перемогла у категорії Música Urbana Album на основній "Ґреммі". Відзначили її альбом Mañana Será. Також для неї це перше "Ґреммі" у кар'єрі
За підсумками року, з 50 найкращих треків у латиноамериканському чарті Hot Latin Songs Billboard лише 11 були жіночими, шість із яких належали Karol G.
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