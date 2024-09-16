Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская вышла замуж. Что известно о ее избраннике ― фото
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Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская вышла замуж. Что известно о ее избраннике ― фото

Слава Каминская
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Источник:  online.ua

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская подтвердила, что в третий раз вышла замуж. Артистка на своей странице в Instagram обнародовала фото в объятиях мужчины.

Главные тезисы

  • Слава Каминская вышла замуж в третий раз, встретив нового избранника за границей.
  • Певица активно скрывает личность своего мужа.
  • Каминская поддерживает интересные отношения с мужчиной, избегая рутины.
  • Подробности о третьем замужестве Славы Каминской остаются тайной, за исключением того, что ее новый муж родом из Эстонии.
  • Единственное, что известно о третьем муже певицы, — это то, что в настоящее время они проживают на острове Тенерифе в Испании, наслаждаясь обыденной и островной жизнью.

Что известно о новом браке Славы Каминской

Отмечается, что еще в начале развязанной Россией преступной войны против Украины Каминская уехала с детьми за границу и встретила будущего мужа. В настоящее время певица проживает на острове Тенерифе в Испании.

Каминская отметила, что не позволяет отношениям с мужчиной превратиться в рутину.

По словам певицы, как и у большинства пар, в ее жизни со временем стало гораздо меньше романтики и больше обыденности.

Слава Каминская в третий раз вышла замуж
Слава Каминская с новым мужчиной

Поэтому они с любимым решили уехать на отдых только вдвоем в другую страну. В то же время дети остались на острове с няней.

Что Каминская говорит об отношениях с новым мужчиной

Рассказывая об отношениях, Каминская назвала своего избранника мужем и дала понять, что она состоит в официальном браке.

Более того, на руке у певицы виднелось драгоценное кольцо. Правда, на фото с любимым Слава еще не показала его лица. Артистка тщательно скрывает личность избранника.

Мы с мужем периодически устраиваем себе небольшие "бегства" на несколько дней. Просто сменить картинку, побыть вдвоем, перезагрузиться. В настоящее время дети остаются с няней, а мы едем туда, где можем чувствовать себя туристами, даже если живем на "туристическом" острове. Это помогает вернуть силы, вдохновение и снова с удовольствием погрузиться в нашу островную, но все же обычную жизнь, — отмечает певица.

Это уже третий брак в жизни Каминской. Как известно, первым ее мужем был бизнесмен Евгений. Вторым избранником звезды стал пластический хирург Эдгар Каминский. У пары родилась дочь Лаура и сын Леонард. О третьем замужестве Слава заговорила в мае 2023 года. Тогда мужчина-иностранец сделал предложение певице. Единственное, что известно о ее загадочном избраннике, это то, что он родом из Эстонии.

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