Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская подтвердила, что в третий раз вышла замуж. Артистка на своей странице в Instagram обнародовала фото в объятиях мужчины.
Главные тезисы
- Слава Каминская вышла замуж в третий раз, встретив нового избранника за границей.
- Певица активно скрывает личность своего мужа.
- Каминская поддерживает интересные отношения с мужчиной, избегая рутины.
- Подробности о третьем замужестве Славы Каминской остаются тайной, за исключением того, что ее новый муж родом из Эстонии.
- Единственное, что известно о третьем муже певицы, — это то, что в настоящее время они проживают на острове Тенерифе в Испании, наслаждаясь обыденной и островной жизнью.
Что известно о новом браке Славы Каминской
Отмечается, что еще в начале развязанной Россией преступной войны против Украины Каминская уехала с детьми за границу и встретила будущего мужа. В настоящее время певица проживает на острове Тенерифе в Испании.
Каминская отметила, что не позволяет отношениям с мужчиной превратиться в рутину.
По словам певицы, как и у большинства пар, в ее жизни со временем стало гораздо меньше романтики и больше обыденности.
Поэтому они с любимым решили уехать на отдых только вдвоем в другую страну. В то же время дети остались на острове с няней.
Что Каминская говорит об отношениях с новым мужчиной
Рассказывая об отношениях, Каминская назвала своего избранника мужем и дала понять, что она состоит в официальном браке.
Более того, на руке у певицы виднелось драгоценное кольцо. Правда, на фото с любимым Слава еще не показала его лица. Артистка тщательно скрывает личность избранника.
Это уже третий брак в жизни Каминской. Как известно, первым ее мужем был бизнесмен Евгений. Вторым избранником звезды стал пластический хирург Эдгар Каминский. У пары родилась дочь Лаура и сын Леонард. О третьем замужестве Слава заговорила в мае 2023 года. Тогда мужчина-иностранец сделал предложение певице. Единственное, что известно о ее загадочном избраннике, это то, что он родом из Эстонии.
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