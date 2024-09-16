Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская подтвердила, что в третий раз вышла замуж. Артистка на своей странице в Instagram обнародовала фото в объятиях мужчины.

Что известно о новом браке Славы Каминской

Отмечается, что еще в начале развязанной Россией преступной войны против Украины Каминская уехала с детьми за границу и встретила будущего мужа. В настоящее время певица проживает на острове Тенерифе в Испании.

Каминская отметила, что не позволяет отношениям с мужчиной превратиться в рутину.

По словам певицы, как и у большинства пар, в ее жизни со временем стало гораздо меньше романтики и больше обыденности.

Слава Каминская с новым мужчиной

Поэтому они с любимым решили уехать на отдых только вдвоем в другую страну. В то же время дети остались на острове с няней.

Что Каминская говорит об отношениях с новым мужчиной

Рассказывая об отношениях, Каминская назвала своего избранника мужем и дала понять, что она состоит в официальном браке.

Более того, на руке у певицы виднелось драгоценное кольцо. Правда, на фото с любимым Слава еще не показала его лица. Артистка тщательно скрывает личность избранника.

Мы с мужем периодически устраиваем себе небольшие "бегства" на несколько дней. Просто сменить картинку, побыть вдвоем, перезагрузиться. В настоящее время дети остаются с няней, а мы едем туда, где можем чувствовать себя туристами, даже если живем на "туристическом" острове. Это помогает вернуть силы, вдохновение и снова с удовольствием погрузиться в нашу островную, но все же обычную жизнь, — отмечает певица. Поделиться