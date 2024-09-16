Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська підтвердила, що втретє вийшла заміж. Артистка на своїй сторінці в Instagram оприлюднила фото в обіймах чоловіка.
Головні тези:
- Слава Камінська підтвердила третій шлюб, оприлюднивши фото з новим обранцем в Instagram.
- Пара перебуває в офіційному шлюбі та проводить романтичні відпустки, залишаючи дітей з нянею на острові Тенерифе в Іспанії.
- Співачка наголошує на важливості підтримання палких і інтересних відносин з чоловіком.
- Це вже третій шлюб у житті Камінської, попередніми чоловіками були Євген та пластичний хірург Едгар.
- Новий обранець з Естонії досягнув серця Слави у той період, коли вони виїхали за кордон через розв'язану Росією війну з Україною.
Що відомо про новий шлюб Слави Камінської
Зазначається, що ще на початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України Камінська виїхала з дітьми за кордон і де зустріла майбутнього чоловіка. Наразі співачка проживає на острові Тенерифе в Іспанії.
Камінська зазначила, що не дозволяє відносинам з чоловіком перетворитись на рутину.
За словами співачки, як і у більшості пар, в її житті з часом стало значно менше романтики і більше буденності.
Тому вони з коханим вирішили поїхати на відпочинок лише удвох до іншої країни. Водночас діти залишилися на острові з нянею.
Що Камінська каже про стосунки із новим чоловіком
Розповідаючи про стосунки, Камінська назвала свого обранця чоловіком і дала зрозуміти, що вона перебуває в офіційному шлюбі.
Ба більше, на руці в співачки виднілася дорогоцінна каблучка. Щоправда, на фото з коханим Слава все ще не показала його обличчя. Артистка ретельно приховує особу обранця.
Це вже третій шлюб у життя Камінської. Як відомо, першим її чоловіком був бізнесмен Євген. Другим обранцем зірки став пластичний хірург Едгар Камінський. У пари народилася донька Лаура та син Леонард. Про третє заміжжя Слава заговорила у травні 2023 року. Тоді чоловік-іноземець освідчився співачці. Єдине, що відомо про її загадкового обранця, це те, що він родом з Естонії.
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