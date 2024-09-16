Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська підтвердила, що втретє вийшла заміж. Артистка на своїй сторінці в Instagram оприлюднила фото в обіймах чоловіка.

Що відомо про новий шлюб Слави Камінської

Зазначається, що ще на початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України Камінська виїхала з дітьми за кордон і де зустріла майбутнього чоловіка. Наразі співачка проживає на острові Тенерифе в Іспанії.

Камінська зазначила, що не дозволяє відносинам з чоловіком перетворитись на рутину.

За словами співачки, як і у більшості пар, в її житті з часом стало значно менше романтики і більше буденності.

Слава Камінська із новим чоловіком

Тому вони з коханим вирішили поїхати на відпочинок лише удвох до іншої країни. Водночас діти залишилися на острові з нянею.

Що Камінська каже про стосунки із новим чоловіком

Розповідаючи про стосунки, Камінська назвала свого обранця чоловіком і дала зрозуміти, що вона перебуває в офіційному шлюбі.

Ба більше, на руці в співачки виднілася дорогоцінна каблучка. Щоправда, на фото з коханим Слава все ще не показала його обличчя. Артистка ретельно приховує особу обранця.

Ми з чоловіком періодично влаштовуємо собі невеликі "втечі" на кілька днів. Просто змінити картинку, побути вдвох, перезавантажитись. На цей час діти залишаються з нянею, а ми їдемо туди, де можемо почуватися туристами, навіть якщо живемо на "туристичному" острові. Це допомагає повернути сили, натхнення і знову із задоволенням поринути в наше острівне, але все ж таки звичайне життя, -зазначає співачка. Поширити