Екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська вийшла заміж. Що відомо про її обранця ― фото
Категорія
Шоу-бізнес
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Екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська вийшла заміж. Що відомо про її обранця ― фото

Слава Камінська
Джерело:  online.ua

Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська підтвердила, що втретє вийшла заміж. Артистка на своїй сторінці в Instagram оприлюднила фото в обіймах чоловіка. 

Головні тези:

  • Слава Камінська підтвердила третій шлюб, оприлюднивши фото з новим обранцем в Instagram.
  • Пара перебуває в офіційному шлюбі та проводить романтичні відпустки, залишаючи дітей з нянею на острові Тенерифе в Іспанії.
  • Співачка наголошує на важливості підтримання палких і інтересних відносин з чоловіком.
  • Це вже третій шлюб у житті Камінської, попередніми чоловіками були Євген та пластичний хірург Едгар.
  • Новий обранець з Естонії досягнув серця Слави у той період, коли вони виїхали за кордон через розв'язану Росією війну з Україною.

Що відомо про новий шлюб Слави Камінської

Зазначається, що ще на початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України Камінська виїхала з дітьми за кордон і де зустріла майбутнього чоловіка. Наразі співачка проживає на острові Тенерифе в Іспанії.

Камінська зазначила, що не дозволяє відносинам з чоловіком перетворитись на рутину.

За словами співачки, як і у більшості пар, в її житті з часом стало значно менше романтики і більше буденності.

Слава Камінська втретє вийшла заміж
Слава Камінська із новим чоловіком

Тому вони з коханим вирішили поїхати на відпочинок лише удвох до іншої країни. Водночас діти залишилися на острові з нянею.

Що Камінська каже про стосунки із новим чоловіком

Розповідаючи про стосунки, Камінська назвала свого обранця чоловіком і дала зрозуміти, що вона перебуває в офіційному шлюбі.

Ба більше, на руці в співачки виднілася дорогоцінна каблучка. Щоправда, на фото з коханим Слава все ще не показала його обличчя. Артистка ретельно приховує особу обранця.

Ми з чоловіком періодично влаштовуємо собі невеликі "втечі" на кілька днів. Просто змінити картинку, побути вдвох, перезавантажитись. На цей час діти залишаються з нянею, а ми їдемо туди, де можемо почуватися туристами, навіть якщо живемо на "туристичному" острові. Це допомагає повернути сили, натхнення і знову із задоволенням поринути в наше острівне, але все ж таки звичайне життя, -зазначає співачка.

Це вже третій шлюб у життя Камінської. Як відомо, першим її чоловіком був бізнесмен Євген. Другим обранцем зірки став пластичний хірург Едгар Камінський. У пари народилася донька Лаура та син Леонард. Про третє заміжжя Слава заговорила у травні 2023 року. Тоді чоловік-іноземець освідчився співачці. Єдине, що відомо про її загадкового обранця, це те, що він родом з Естонії.

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