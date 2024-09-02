Хочу пожити своє життя. Співачка Адель заявила про паузу в карʼєрі

Популярна британська співачка Адель оголосила про паузу в кар'єрі та назвала причину свого рішення.
Головні тези:
- Адель оголосила про паузу у кар'єрі після завершення концертів у Мюнхені та Лас-Вегасі.
- Співачка зазначила, що хоче зробити паузу від публічного життя та присвятити час родині.
- Адель також підтвердила заручини з Річем Полом та похизувалася обручкою з діамантом під час концерту у Мюнхені.
- Заручини співачки зі засновником Klutch Sports Group відбулися після трьох років стосунків.
- Після весілля та завершення концертів в Лас-Вегасі Адель планує відпочинок та проживання життя, яке будувала протягом останніх семи років.
Чому Адель хоче зробити паузу в карʼєрі
Нещодавно Адель завершила серію шоу в Мюнхені, Німеччина, де вона дала 10 концертів. Для її виступів збудували ціле мінімістечко з грандіозною сценою завдовжки понад 200 метрів, а кожен концерт збирав близько 80 тисяч глядачів.
Після насиченого графіка в Німеччині співачка виступить восени цього року на декількох концертах у Лас-Вегасі, після чого планує зробити паузу у своїй кар'єрі.
Під час фінального шоу в Мюнхені Адель оголосила, що виступи в США будуть останніми в її кар'єрі. Вона подякувала фанам за підтримку та зазначила, що потребує відпочинку від публічного життя.
Співачка повідомила, що хоче прожити життя, яке вона будувала протягом останніх семи років, тому найближчим часом вона зникне з публічного простору і присвятить себе родині.
Адель стала нареченою та похизувалася каблучкою
Артистка наважилася підтвердила свої заручини з Річем Полом під час концерту у Мюнхені 9 серпня.
Вона не лише розповіла своїм шанувальникам, що виходить заміж, а також встигла похизуватися каблучкою з діамантом, звертаючись до глядачів на спеціально побудованому майданчику на 80 тисяч місць.
Що важливо розуміти 36-річна Адель і 42-річний засновник Klutch Sports Group Річ Пол почали зустрічатися ще 3 роки тому.
У липні 2024 року закохані заручилися, однак спочатку приховували це від фанатів співачки.
Журналістам також вдалося дізнатися, що Річ Пол освідчився артистці в її рідному місті Тоттенем на півночі Лондона.
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