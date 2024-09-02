Хочу пожить свою жизнь. Певица Адель заявила о паузе в карьере
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Хочу пожить свою жизнь. Певица Адель заявила о паузе в карьере

Хочу пожить свою жизнь. Певица Адель заявила о паузе в карьере
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Источник:  Sky News

Известная британская певица Адель объявила о паузе в карьере и назвала причину своего решения.

Главные тезисы

  • Адель решила сделать паузу в карьере после интенсивного гастрольного графика, чтобы посвятить время семье и себе.
  • Артистка объявила, что выступления в Лас-Вегасе станут последними в ее карьере, она оценила поддержку фанатов и планирует исчезнуть из публичной жизни.
  • Адель и Рич Пол уже помолвлены. Рич Пол сделал предложение в Тоттенем, родном городе певицы. Их роман начался три года назад, и теперь они собираются пожениться.
  • Певица также похвасталась кольцом с бриллиантом на концерте в Мюнхене, где сообщила о помолвке. Адель поблагодарила фанатов за поддержку и предстоящую паузу в карьере.
  • После похода в Лас-Вегас Адель планирует исчезнуть из публичного пространства, чтобы наслаждаться жизнью и посвятить время семье. Ее решение вызвало много волнений среди поклонников.

Почему Адель хочет сделать паузу в карьере

Адель завершила серию шоу в Мюнхене, Германия, где она дала 10 концертов. Для ее выступлений построили целый минигородок с грандиозной сценой длиной более 200 метров, а каждый концерт собирал около 80 тысяч зрителей.

После насыщенного графика в Германии певица выступит осенью этого года на нескольких концертах в Лас-Вегасе, после чего планирует паузу в своей карьере.

В ходе финального шоу в Мюнхене Адель объявила, что выступления в США будут последними в ее карьере. Она поблагодарила фанов за поддержку и отметила, что нуждается в отдыхе от публичной жизни.

Певица сообщила, что хочет прожить жизнь, которую она строила последние семь лет, поэтому в ближайшее время она исчезнет из публичного пространства и посвятит себя семье.

Я благодарна всем, кто пришел на мои концерты. У меня осталось десять шоу в Лас-Вегасе, и они, вероятно, будут последними. После этого мы надолго попрощаемся, но эти концерты будут всегда оставаться в моем сердце. Это было невероятно. Мне нужен отдых. Я строила новую жизнь для себя последние семь лет и хочу сейчас ее прожить, — заявила Адель.

Адель стала невестой и похвасталась кольцом.

Артистка решилась подтвердить свою помолвку с Ричем Полом во время концерта в Мюнхене 9 августа.

Она не только рассказала своим поклонникам, что выходит замуж, а также успела похвастаться кольцом с бриллиантом, обращаясь к зрителям на специально построенной площадке на 80 тысяч мест.

Что важно понимать 36-летняя Адель и 42-летний основатель Klutch Sports Group Рич Пол начали встречаться еще 3 года назад.

В июле 2024 года влюбленные обручились, однако поначалу скрывали это от фанатов певицы.

Журналистам также удалось узнать, что Рич Пол сделал предложение артистке в ее родном городе Тоттенем на севере Лондона.

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