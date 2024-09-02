Хочу пожить свою жизнь. Певица Адель заявила о паузе в карьере

Известная британская певица Адель объявила о паузе в карьере и назвала причину своего решения.
Главные тезисы
- Адель решила сделать паузу в карьере после интенсивного гастрольного графика, чтобы посвятить время семье и себе.
- Артистка объявила, что выступления в Лас-Вегасе станут последними в ее карьере, она оценила поддержку фанатов и планирует исчезнуть из публичной жизни.
- Адель и Рич Пол уже помолвлены. Рич Пол сделал предложение в Тоттенем, родном городе певицы. Их роман начался три года назад, и теперь они собираются пожениться.
- Певица также похвасталась кольцом с бриллиантом на концерте в Мюнхене, где сообщила о помолвке. Адель поблагодарила фанатов за поддержку и предстоящую паузу в карьере.
- После похода в Лас-Вегас Адель планирует исчезнуть из публичного пространства, чтобы наслаждаться жизнью и посвятить время семье. Ее решение вызвало много волнений среди поклонников.
Почему Адель хочет сделать паузу в карьере
Адель завершила серию шоу в Мюнхене, Германия, где она дала 10 концертов. Для ее выступлений построили целый минигородок с грандиозной сценой длиной более 200 метров, а каждый концерт собирал около 80 тысяч зрителей.
После насыщенного графика в Германии певица выступит осенью этого года на нескольких концертах в Лас-Вегасе, после чего планирует паузу в своей карьере.
В ходе финального шоу в Мюнхене Адель объявила, что выступления в США будут последними в ее карьере. Она поблагодарила фанов за поддержку и отметила, что нуждается в отдыхе от публичной жизни.
Певица сообщила, что хочет прожить жизнь, которую она строила последние семь лет, поэтому в ближайшее время она исчезнет из публичного пространства и посвятит себя семье.
Адель стала невестой и похвасталась кольцом.
Артистка решилась подтвердить свою помолвку с Ричем Полом во время концерта в Мюнхене 9 августа.
Она не только рассказала своим поклонникам, что выходит замуж, а также успела похвастаться кольцом с бриллиантом, обращаясь к зрителям на специально построенной площадке на 80 тысяч мест.
Что важно понимать 36-летняя Адель и 42-летний основатель Klutch Sports Group Рич Пол начали встречаться еще 3 года назад.
В июле 2024 года влюбленные обручились, однако поначалу скрывали это от фанатов певицы.
Журналистам также удалось узнать, что Рич Пол сделал предложение артистке в ее родном городе Тоттенем на севере Лондона.
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