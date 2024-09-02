Хочу пожить свою жизнь. Певица Адель заявила о паузе в карьере

Известная британская певица Адель объявила о паузе в карьере и назвала причину своего решения.

Почему Адель хочет сделать паузу в карьере

Адель завершила серию шоу в Мюнхене, Германия, где она дала 10 концертов. Для ее выступлений построили целый минигородок с грандиозной сценой длиной более 200 метров, а каждый концерт собирал около 80 тысяч зрителей.

После насыщенного графика в Германии певица выступит осенью этого года на нескольких концертах в Лас-Вегасе, после чего планирует паузу в своей карьере.

В ходе финального шоу в Мюнхене Адель объявила, что выступления в США будут последними в ее карьере. Она поблагодарила фанов за поддержку и отметила, что нуждается в отдыхе от публичной жизни.

Певица сообщила, что хочет прожить жизнь, которую она строила последние семь лет, поэтому в ближайшее время она исчезнет из публичного пространства и посвятит себя семье.

Я благодарна всем, кто пришел на мои концерты. У меня осталось десять шоу в Лас-Вегасе, и они, вероятно, будут последними. После этого мы надолго попрощаемся, но эти концерты будут всегда оставаться в моем сердце. Это было невероятно. Мне нужен отдых. Я строила новую жизнь для себя последние семь лет и хочу сейчас ее прожить, — заявила Адель. Поделиться

Адель стала невестой и похвасталась кольцом.

Артистка решилась подтвердить свою помолвку с Ричем Полом во время концерта в Мюнхене 9 августа.

Она не только рассказала своим поклонникам, что выходит замуж, а также успела похвастаться кольцом с бриллиантом, обращаясь к зрителям на специально построенной площадке на 80 тысяч мест.

“I’m already getting MARRIED” the way Adele showed off her engagement ring 💍 pic.twitter.com/dN6ods0npq — fran sainz⁵⁵🍷 (@adeledrinkswine) August 9, 2024

Что важно понимать 36-летняя Адель и 42-летний основатель Klutch Sports Group Рич Пол начали встречаться еще 3 года назад.

В июле 2024 года влюбленные обручились, однако поначалу скрывали это от фанатов певицы.