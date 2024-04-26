Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты сделали перерыв в атаках дронами-камикадзе, но это затишье перед бурей.

Чем обусловлен перерыв в атаках дронами

Последние две ночи россияне не обстреливают Украину из воздуха дронами-камикадзе, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Вместо этого они сосредоточились на использовании крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Возможно, россияне готовят масштабную атаку с использованием других типов вооружения. Илья Евлаш Спикер Воздушных сил ВСУ

Причины такого изменения тактики пока неизвестны, но Евлаш предполагает несколько вариантов:

Оккупанты пытаются просчитать нашу оборону и спланировать следующие шаги.

Есть версия, что у россиян закончились дроны-камикадзе, и им нужно время на пополнение запасов.

Следует отметить, что, несмотря на затишье в атаках дронами, противник не прекратил обстрелы другими типами вооружения.

Противник продолжает обстрелы другими типами вооружения

Вчера объявлялось много воздушных тревог, когда в воздух в России несколько раз поднимался истребитель МиГ.

Хотя такие борта, по словам Евлаша, могут также осуществлять патрулирование или передислокацию, а не только бомбить Украину, их появление в небе все же вызывает беспокойство. Поделиться

Напомним, ранее Евлаш не исключал, что россияне могут попытаться осуществить массированную атаку ракетами и дронами накануне поступления в Украину первой за последние полгода военной помощи от США.

Поэтому не стоит расслабляться, нужно быть готовыми к любым сценариям.

В последний месяц Россия вела непрерывные атаки с воздуха, пытаясь истощить украинские системы противовоздушной обороны.

В этих условиях новый пакет военной помощи от США и других стран становится для Украины настоящим "глотком воздуха".

Силы обороны нуждаются не только в мощных системах ПВО большой дальности, таких как Patriot, но и в мобильных комплексах среднего и малого радиуса действия. Поделиться

Именно такие системы помогут эффективно противостоять вражеским беспилотникам, крылатым ракетам и другим воздушным угрозам.