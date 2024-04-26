Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты сделали перерыв в атаках дронами-камикадзе, но это затишье перед бурей.
Чем обусловлен перерыв в атаках дронами
Последние две ночи россияне не обстреливают Украину из воздуха дронами-камикадзе, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
Вместо этого они сосредоточились на использовании крылатых ракет и управляемых авиабомб.
Причины такого изменения тактики пока неизвестны, но Евлаш предполагает несколько вариантов:
Оккупанты пытаются просчитать нашу оборону и спланировать следующие шаги.
Есть версия, что у россиян закончились дроны-камикадзе, и им нужно время на пополнение запасов.
Следует отметить, что, несмотря на затишье в атаках дронами, противник не прекратил обстрелы другими типами вооружения.
Противник продолжает обстрелы другими типами вооружения
Вчера объявлялось много воздушных тревог, когда в воздух в России несколько раз поднимался истребитель МиГ.
Напомним, ранее Евлаш не исключал, что россияне могут попытаться осуществить массированную атаку ракетами и дронами накануне поступления в Украину первой за последние полгода военной помощи от США.
Поэтому не стоит расслабляться, нужно быть готовыми к любым сценариям.
В последний месяц Россия вела непрерывные атаки с воздуха, пытаясь истощить украинские системы противовоздушной обороны.
В этих условиях новый пакет военной помощи от США и других стран становится для Украины настоящим "глотком воздуха".
Именно такие системы помогут эффективно противостоять вражеским беспилотникам, крылатым ракетам и другим воздушным угрозам.
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