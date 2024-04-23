В Воздушных силах раскрыли смену тактики РФ во время ночной атаки на Украину

Российские войска несколько изменили тактику во время атаки в ночь на 23 апреля. Они пытались направлять один-два "шахеда" по разным направлениям с разной периодичностью.

Как РФ сменила тактику во время атаки 23 апреля

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что Россия будет пытаться интенсифицировать обстрелы разными методами, пока Украина не получила помощь от США.

Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два "шахеда" с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ними. Илья Евлаш Спикер Воздушных сил ВСУ

По словам Евлаша, во время сегодняшней атаки российские оккупанты пытались разведывать применение украинских мобильных огневых групп.

Спикер Воздушных сил также отметил, что россияне достаточно интенсивно производят и применяют КАБы и ракеты.

Атака РФ на Украину 23 апреля

Российские войска в ночь на 23 апреля нанесли удар по Украине ударными дронами и двумя баллистическими ракетами.

Украинским ПВО удалось сбить 15 из 16 вражеских дронов в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях. Две баллистические ракеты "Искандер-М" сбить не удалось.

В Николаевской области обломки дрона повредили торговую инфраструктуру. Произошло возгорание торгового павильона, которое было оперативно ликвидировано.

В Киевской области силы ПВО уничтожили все дроны. В Киеве не зафиксированы пострадавшие и разрушения.

В Одессе из-за вражеских обстрелов пострадали 9 человек, из них 4 ребенка. Повреждены жилые дома, произошел пожар.