Сколько истребителей нужно Украине — ответ Евлаша

Украине нужно не менее 150 самолетов, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи.
Какие самолеты нужны Украине
Представитель командования Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что главная цель сейчас — перевооружить существующий авиапарк на современные натовские образцы вооружения.
По словам Евлаша, эффект можно будет ощутить при меньшем количестве самолетов, которые могут передать западные партнеры.
По его словам, такие самолеты позволят более эффективно бороться с «шахедами», крылатыми и управляемыми ракетами, а также повлиять на вражескую авиацию, чтобы более свободно смогла дышать украинская пехота и армейская авиация.
Украинские пилоты проходят финальный этап подготовки на F-16
Ранее Евлаш рассказал, что обучающиеся в Дании и США украинские пилоты истребителей F-16 уже на завершающих этапах подготовки.
Относительно остальных групп пилотов, часть из них сейчас проходит курсы английского в Великобритании, одна группа во Франции осваивает системы управления истребителей.
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