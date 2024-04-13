Сколько истребителей нужно Украине — ответ Евлаша

Украине нужно не менее 150 самолетов, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи.

Какие самолеты нужны Украине

Представитель командования Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что главная цель сейчас — перевооружить существующий авиапарк на современные натовские образцы вооружения.

Основание — это F-16. Однако могут быть такие варианты, как Gripen в частности. Может быть, и другие разработки. Илья Евлаш Спикер командования Воздушных Сил ВС Украины

Мы не забываем об авиации, которая сейчас у нас на вооружении. Однако эти самолеты уже морально устарели. Поэтому нуждаемся в полном перевооружении. Поделиться

По словам Евлаша, эффект можно будет ощутить при меньшем количестве самолетов, которые могут передать западные партнеры.

Например, даже две эскадрильи, а это до 18 самолетов, они бы существенно могли повлиять на ситуацию в воздушном пространстве, — отметил Евлаш. Поделиться

По его словам, такие самолеты позволят более эффективно бороться с «шахедами», крылатыми и управляемыми ракетами, а также повлиять на вражескую авиацию, чтобы более свободно смогла дышать украинская пехота и армейская авиация.

Украинские пилоты проходят финальный этап подготовки на F-16

Ранее Евлаш рассказал, что обучающиеся в Дании и США украинские пилоты истребителей F-16 уже на завершающих этапах подготовки.

На финальном этапе в Дании и США отрабатывают задачи, которые перед ними будут стоять в Украине. Это сбивание крылатых ракет и дронов-камикадзе Shahed. Сроки завершения подготовки и передачи истребителей официально пока не разглашаются. Поделиться

Относительно остальных групп пилотов, часть из них сейчас проходит курсы английского в Великобритании, одна группа во Франции осваивает системы управления истребителей.