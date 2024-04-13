Скільки винищувачів наразі потрібно Україні — відповідь Євлаша

Україні наразі потрібно щонайменше 150 літаків, аби ефективно виконувати поставлені завдання.
Які літаки потрібні Україні
Речник командування Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що головна ціль зараз — переозброїти існуючий авіапарк на сучасні натовські зразки озброєння.
За словами Євлаша, ефект можна буде відчути і при меншій кількості літаків, що можуть передати західні партнери.
За його словами, такі літаки дозволять більш ефективно боротися з «шахедами», крилатими і керованими ракетами, а також мають вплинути на ворожу авіацію, аби більш вільно змогла дихати українська піхота та армійська авіація.
Українські пілоти проходять фінальний етап підготовки на F-16
Раніше Євлаш розповів, що українські пілоти винищувачів F-16, які навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки.
Щодо решти груп пілотів, то частина з них зараз проходить курси англійської у Великій Британії, одна група у Франції освоює системи управління винищувачів.
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