Скільки винищувачів наразі потрібно Україні — відповідь Євлаша
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки винищувачів наразі потрібно Україні — відповідь Євлаша

F-16
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Україні наразі потрібно щонайменше 150 літаків, аби ефективно виконувати поставлені завдання.

Які літаки потрібні Україні

Речник командування Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що головна ціль зараз — переозброїти існуючий авіапарк на сучасні натовські зразки озброєння.

Основа — це F-16. Однак можуть бути такі варіанти, як Gripen зокрема. Можливо, й інші розробки.

Ілля Євлаш

Ілля Євлаш

Речник командування Повітряних Сил ЗС України

Ми не забуваємо про авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Однак ці літаки вже морально застаріли. Тож потребуємо повного переозброєння.

За словами Євлаша, ефект можна буде відчути і при меншій кількості літаків, що можуть передати західні партнери.

Наприклад, навіть дві ескадрильї, а це до 18 літаків, вони б вже суттєво могли вплинути на ситуацію в повітряному просторі, — заначив Євлаш.

За його словами, такі літаки дозволять більш ефективно боротися з «шахедами», крилатими і керованими ракетами, а також мають вплинути на ворожу авіацію, аби більш вільно змогла дихати українська піхота та армійська авіація.

Українські пілоти проходять фінальний етап підготовки на F-16

Раніше Євлаш розповів, що українські пілоти винищувачів F-16, які навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. 

Ті, що на фінальному етапі, у Данії та США відпрацьовують завдання, які перед ними стоятимуть в Україні. Це збиття крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed. Терміни завершення підготовки й передачі винищувачів офіційно поки що не розголошують.

Щодо решти груп пілотів, то частина з них зараз проходить курси англійської у Великій Британії, одна група у Франції освоює системи управління винищувачів.

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