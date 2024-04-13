Скільки винищувачів наразі потрібно Україні — відповідь Євлаша

Які літаки потрібні Україні

Речник командування Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що головна ціль зараз — переозброїти існуючий авіапарк на сучасні натовські зразки озброєння.

Основа — це F-16. Однак можуть бути такі варіанти, як Gripen зокрема. Можливо, й інші розробки. Ілля Євлаш Речник командування Повітряних Сил ЗС України

Ми не забуваємо про авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Однак ці літаки вже морально застаріли. Тож потребуємо повного переозброєння. Поширити

За словами Євлаша, ефект можна буде відчути і при меншій кількості літаків, що можуть передати західні партнери.

Наприклад, навіть дві ескадрильї, а це до 18 літаків, вони б вже суттєво могли вплинути на ситуацію в повітряному просторі, — заначив Євлаш. Поширити

За його словами, такі літаки дозволять більш ефективно боротися з «шахедами», крилатими і керованими ракетами, а також мають вплинути на ворожу авіацію, аби більш вільно змогла дихати українська піхота та армійська авіація.

Українські пілоти проходять фінальний етап підготовки на F-16

Раніше Євлаш розповів, що українські пілоти винищувачів F-16, які навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки.

Ті, що на фінальному етапі, у Данії та США відпрацьовують завдання, які перед ними стоятимуть в Україні. Це збиття крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed. Терміни завершення підготовки й передачі винищувачів офіційно поки що не розголошують. Поширити

Щодо решти груп пілотів, то частина з них зараз проходить курси англійської у Великій Британії, одна група у Франції освоює системи управління винищувачів.