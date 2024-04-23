У Повітряних силах розкрили зміну тактики РФ під час нічної атаки на Україну

Російські війська дещо змінили тактику під час атаки у ніч проти 23 квітня. Вони намагалися направляти один-два “шахеди” по різних напрямках з різною періодичністю.

Як РФ змінила тактику під час атаки 23 квітня

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів, що Росія буде намагатися інтенсифікувати обстріли різними методами, поки Україна не отримала допомогу від США.

Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два “шахеди” з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ними. Ілля Євлаш Речник Повітряних сил ЗСУ

За словами Євлаша, під час сьогоднішньої атаки російські окупанти намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп.

Речник Повітряних сил також відзначив, що росіяни досить інтенсивно виготовляють та застосовують КАБи та ракети.

Атака РФ на Україну 23 квітня

Російські війська у ніч на 23 квітня завдали удару по Україні ударними дронами та двома балістичними ракетами.

Українським ППО вдалося збити 15 з 16 ворожих дронів у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях. Дві балістичні ракети «Іскандер-М» збити не вдалося.

У Миколаївській області уламки дрона пошкодили торгову інфраструктуру. Сталось займання торгівельного павільйону, яке було оперативно ліквідовано.

У Київській області сили ППО знищили всі дрони. У Києві не зафіксовано постраждалих та руйнувань.

В Одесі через ворожий обстріл постраждало 9 людей, з них 4 дитини. Пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа.