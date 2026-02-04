Поезд с горючим масштабно пылал в Тамбовской области РФ — видео
В Тамбове в результате схода поезда с рельсов повреждены цистерны с бензином, что повлекло за собой масштабный пожар и взрыв. Из-за инцидента движение по железной дороге полностью остановлено, а машинист получил тяжелые травмы.

Главные тезисы

  • Сход поезда с рельсов в Тамбовской области вызвал масштабное возгорание цистерн с бензином.
  • Машинист поезда получил тяжелые травмы, а движение по железной дороге было полностью остановлено.
  • Пылающий поезд вызвал взрыв, разлив бензина и огненные столбы черного дыма, видимые на значительное расстояние.

В Тамбовской области взорвался поезд с горючим

В районе Мичуринска во время движения поезда сошли с рельсов несколько вагонов. Это привело к разгерметизации емкостей из горючего и разливу бензина, после чего произошел мощный взрыв. В настоящее время огнем охвачено пять цистерн.

Свидетели происшествия описывают момент аварии как мощнейший удар.

Взрыв был такой силы, что в домах рядом задрожали стекла. Сразу поднялся огромный столб черного дыма, а небо стало сытным.

На месте работают экстренные службы, пытаясь локализовать возгорание.

Сообщается, что машинист поезда госпитализирован с сильными ожогами. Ситуация усугубляется высокой температурой горения нефтепродуктов.

Железнодорожное сообщение на этом участке временно заблокировано на неопределенный срок.

В настоящее время движение поездов на участке полностью остановлено. Все силы брошены на ликвидацию последствий и предотвращение распространения огня на соседние вагоны.

Армия РФ снова понесла потери

