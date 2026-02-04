Поезд с горючим масштабно пылал в Тамбовской области РФ — видео

В Тамбове в результате схода поезда с рельсов повреждены цистерны с бензином, что повлекло за собой масштабный пожар и взрыв. Из-за инцидента движение по железной дороге полностью остановлено, а машинист получил тяжелые травмы.
Главные тезисы
- Сход поезда с рельсов в Тамбовской области вызвал масштабное возгорание цистерн с бензином.
- Машинист поезда получил тяжелые травмы, а движение по железной дороге было полностью остановлено.
- Пылающий поезд вызвал взрыв, разлив бензина и огненные столбы черного дыма, видимые на значительное расстояние.
В Тамбовской области взорвался поезд с горючим
В районе Мичуринска во время движения поезда сошли с рельсов несколько вагонов. Это привело к разгерметизации емкостей из горючего и разливу бензина, после чего произошел мощный взрыв. В настоящее время огнем охвачено пять цистерн.
Свидетели происшествия описывают момент аварии как мощнейший удар.
Взрыв был такой силы, что в домах рядом задрожали стекла. Сразу поднялся огромный столб черного дыма, а небо стало сытным.
На месте работают экстренные службы, пытаясь локализовать возгорание.
Сообщается, что машинист поезда госпитализирован с сильными ожогами. Ситуация усугубляется высокой температурой горения нефтепродуктов.
Железнодорожное сообщение на этом участке временно заблокировано на неопределенный срок.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-