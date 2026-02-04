Потяг із пальним масштабно палав у Тамбовській області РФ — відео

У Тамбові внаслідок сходу потяга з рейок пошкоджено цистерни з бензином, що спричинило масштабну пожежу та вибух. Через інцидент рух залізницею повністю зупинено, а машиніст отримав важкі травми.

У Тамбовській області вибухнув потяг із пальним

У районі Мічуринська під час руху потяга зійшли з рейок кілька вагонів. Це призвело до розгерметизації ємностей із пальним та розливу бензину, після чого стався потужний вибух. Наразі вогнем охоплено п'ять цистерн.

Свідки події описують момент аварії як надзвичайно потужний удар.

Вибух був такої сили, що в будинках поруч затремтіли шибки. Одразу піднявся величезний стовп чорного диму, а небо стало загравним.

На місці працюють екстрені служби, намагаючись локалізувати займання.

Повідомляється, що машиніст потяга госпіталізований із сильними опіками. Ситуація ускладнюється високою температурою горіння нафтопродуктів.

Залізничне сполучення на цій ділянці тимчасово заблоковано на невизначений термін.