Потяг із пальним масштабно палав у Тамбовській області РФ — відео

У Тамбові внаслідок сходу потяга з рейок пошкоджено цистерни з бензином, що спричинило масштабну пожежу та вибух. Через інцидент рух залізницею повністю зупинено, а машиніст отримав важкі травми.
Головні тези:
- У Тамбовській області РФ відбулося масштабне загоряння цистерн з бензином на потязі, що спричинило вибух та блокування залізничного руху.
- Машиніст потяга отримав важкі травми внаслідок аварії з пальним. Наразі у Тамбові працюють екстрені служби для ліквідації наслідків вибуху.
У Тамбовській області вибухнув потяг із пальним
У районі Мічуринська під час руху потяга зійшли з рейок кілька вагонів. Це призвело до розгерметизації ємностей із пальним та розливу бензину, після чого стався потужний вибух. Наразі вогнем охоплено п'ять цистерн.
Свідки події описують момент аварії як надзвичайно потужний удар.
Вибух був такої сили, що в будинках поруч затремтіли шибки. Одразу піднявся величезний стовп чорного диму, а небо стало загравним.
На місці працюють екстрені служби, намагаючись локалізувати займання.
Повідомляється, що машиніст потяга госпіталізований із сильними опіками. Ситуація ускладнюється високою температурою горіння нафтопродуктів.
Залізничне сполучення на цій ділянці тимчасово заблоковано на невизначений термін.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-