Погибли 40 человек. Следователи Швейцарии назвали причину трагического новогоднего пожара

Смертоносный пожар в баре в Швейцарии, унесший жизни 40 человек, вызвали "огненные фонтаны", которые прикрепили к бутылкам шампанского для шоу.
Главные тезисы
- Пожар в баре в Швейцарии, где погибли 40 человек, был вызван огненными фонтанами, прикрепленными к бутылкам шампанского для шоу.
- Генеральная прокурор кантона Вале подтвердила, что пиротехника, использованная в баре, привела к возгоранию, ставшему причиной трагедии.
В Швейцарии назвали причину трагического новогоднего пожара
Об этом сообщили следователи на пресс-конференции 2 января.
В пятницу, 2 января, следователи указали причину смертоносного пожара. По их данным, ее вызвала пиротехника.
Фактически все указывает на то, что пожар начался от настольных фейерверков, от фонтанов, которые были прикреплены к бутылкам шампанского и находились слишком близко к потолку, — сказала Беатрис Пиллуд, генеральный прокурор кантона Вале.
Она добавила, что для этого вывода были проанализированы видеозаписи и свидетельские показания.
