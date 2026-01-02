Погибли 40 человек. Следователи Швейцарии назвали причину трагического новогоднего пожара

Смертоносный пожар в баре в Швейцарии, унесший жизни 40 человек, вызвали "огненные фонтаны", которые прикрепили к бутылкам шампанского для шоу.

В Швейцарии назвали причину трагического новогоднего пожара

Об этом сообщили следователи на пресс-конференции 2 января.

Как известно, пожар вспыхнул в 01:30 1 января в баре Le Constellation в баре курортного городка Кран-Монтана. В результате пожара погибли 40 человек, 115 — получили ранения. Поделиться

В пятницу, 2 января, следователи указали причину смертоносного пожара. По их данным, ее вызвала пиротехника.

Фактически все указывает на то, что пожар начался от настольных фейерверков, от фонтанов, которые были прикреплены к бутылкам шампанского и находились слишком близко к потолку, — сказала Беатрис Пиллуд, генеральный прокурор кантона Вале.

Она добавила, что для этого вывода были проанализированы видеозаписи и свидетельские показания.