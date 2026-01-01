На швейцарском курорте Кран-Монтана произошел взрыв — погибли и пострадали десятки человек

В результате взрыва и пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии могли погибнуть десятки человек.
Главные тезисы
- На курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел взрыв и пожар в баре во время новогодней вечеринки.
- По данным СМИ, погибли 10 человек и ранены 10 человек, но количество жертв может достигать 40 человек.
На курорте Кран-Монтана произошел взрыв и пожар: есть жертвы
Полиция пока не предоставила официальную информацию о количестве погибших и пострадавших.
В то же время по данным газеты Le Nouvelliste, количество жертв может достигать 40 человек, еще по меньшей мере 100 человек пострадали. Многие получили тяжелые ожоги.
Отмечается, что в новогоднюю вечеринку в баре Le Constellation, расположенном в центре курорта, произошел взрыв, после чего начался масштабный пожар.
Пожар удалось локализовать по утрам. Территория близ бара полностью перекрыта, над курортом введена бесполетная зона. Полиция кантона Вале анонсировала пресс-конференцию для предоставления обновленной информации.
Позже стало известно о 10 погибших и 10 раненых.
