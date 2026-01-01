На швейцарском курорте Кран-Монтана произошел взрыв — погибли и пострадали десятки человек

В результате взрыва и пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии могли погибнуть десятки человек.

На курорте Кран-Монтана произошел взрыв и пожар: есть жертвы

Полиция пока не предоставила официальную информацию о количестве погибших и пострадавших.

В то же время по данным газеты Le Nouvelliste, количество жертв может достигать 40 человек, еще по меньшей мере 100 человек пострадали. Многие получили тяжелые ожоги.

Отмечается, что в новогоднюю вечеринку в баре Le Constellation, расположенном в центре курорта, произошел взрыв, после чего начался масштабный пожар.

По данным СМИ, в настоящее время основной версией причин взрыва считается несчастный случай; версия преднамеренного подрыва не рассматривается. В частности, речь идет о возможном неосторожном использовании пиротехнических средств. Поделиться

Пожар удалось локализовать по утрам. Территория близ бара полностью перекрыта, над курортом введена бесполетная зона. Полиция кантона Вале анонсировала пресс-конференцию для предоставления обновленной информации.