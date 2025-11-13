Жители российского Орла жаловались на взрывы во время атаки дронов — видео

В российском городе Орел раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасностей. На видео попали павшие с неба обломки вооружения.
Дроны атаковали Орел: что известно
Около 4.30 в Орле и Орловской области была объявлена ракетная опасность. Местных жителей просили пройти в укрытие.
Через несколько минут было объявлено об отбое воздушной тревоги, впрочем местные жители стали сообщать о "громких звуках", а впоследствии — о сильных взрывах.
Жители Орла в соцсетях писали о неизвестных беспилотниках, которые вроде бы видели в небе.
В местных пабликах писали о работе ПВО, уничтожившего несколько целей, часть обломков упала в жилом районе. Этот момент попал на видео.
Следует отметить, что в Орле находится несколько нефтебаз.
Также в Орле находится военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги протяженностью 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.
Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.
