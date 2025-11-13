Жители российского Орла жаловались на взрывы во время атаки дронов — видео
Проиcшествия
Жители российского Орла жаловались на взрывы во время атаки дронов — видео

Орел
Источник:  online.ua

В российском городе Орел раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасностей. На видео попали павшие с неба обломки вооружения.

  • Жители города Орел стали свидетелями взрывов при атаке дронов.
  • На видео зафиксированы падающие с неба обломки вооружения, вызванные ракетной и дроновой опасностью.
  • В городе Орел объявлена одновременно ракетная и дроновая опасность, что привело к панике среди жителей.

Дроны атаковали Орел: что известно

Около 4.30 в Орле и Орловской области была объявлена ракетная опасность. Местных жителей просили пройти в укрытие.

Через несколько минут было объявлено об отбое воздушной тревоги, впрочем местные жители стали сообщать о "громких звуках", а впоследствии — о сильных взрывах.

Жители Орла в соцсетях писали о неизвестных беспилотниках, которые вроде бы видели в небе.

В городе объявили одновременно ракетную и дроновую опасность.

В местных пабликах писали о работе ПВО, уничтожившего несколько целей, часть обломков упала в жилом районе. Этот момент попал на видео.

Следует отметить, что в Орле находится несколько нефтебаз.

Также в Орле находится военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги протяженностью 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.

