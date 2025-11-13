Жителі російського Орла скаржилися на вибухи під час атаки дронів — відео
Жителі російського Орла скаржилися на вибухи під час атаки дронів — відео

Орел
Джерело:  online.ua

У російському місті Орел лунали вибухи на тлі оголошення ракетної та дронової небезпеки. На відео потрапили уламки озброєння, які падали з неба.

Головні тези:

  • Мешканці міста Орел стали свідками вибухів під час атаки дронів, які викликали загрозу для місцевих жителів.
  • Оголошення ракетної та дронової небезпеки викликало паніку серед мешканців, які шукали укриття від потенційної небезпеки.
  • На відео зафіксовано уламки озброєння, які падали з неба, та реакцію місцевих на цю ситуацію.

Дрони атакували Орел: що відомо

Близько 4:30 в Орлі та Орловській області була оголошена ракетна небезпека. Місцевих мешканців просили пройти в укриття.

За кілька хвилин було оголошено про відбій повітряної тривоги, втім місцеві мешканці стали повідомляти про "гучні звуки", а згодом - про сильні вибухи.

Мешканці Орла в соцмережах писали про невідомі безпілотники, які начебто бачили в небі.

У місті оголосили одночасно ракетну і дронову небезпеку.

У місцевих пабліках писали про роботу ППО, яке знищило декілька цілей, частина уламків упала в житловому районі. Цей момент потрапив на відео.

Варто зазначити, що в Орлі знаходиться декілька нафтобаз.

Також в Орлі розташована військова база, з якої війська РФ запускають по Україні іранські дрони типу "Шахед". Ця база має 8 пускових майданчиків на землі та ділянку дороги довжиною 2,8 км, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів.

Місто розташоване на відстані близько 150 км від північно-східного кордону України.

