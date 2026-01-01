На швейцарському курорті Кран-Монтана стався вибух — загинули та постраждали десятки людей
На швейцарському курорті Кран-Монтана стався вибух — загинули та постраждали десятки людей

Кран-Монтана
Джерело:  Укрінформ

Унаслідок вибуху і пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії могли загинути десятки людей.

Головні тези:

  • На курорті Кран-Монтана у Швейцарії стався вибух та пожежа у барі Le Constellation під час новорічної вечірки.
  • Поліція наразі не надала повної інформації, але за даними ЗМІ загинуло 10 людей та поранено 10.
  • Пожежу вдалося локалізувати, але територію бару повністю перекрито, і введено безпольотну зону.

На курорті Кран-Монтана стався вибух і пожежа: є жертви

Поліція наразі не надала офіційної інформації щодо кількості загиблих і постраждалих.

Водночас за даними газети Le Nouvelliste, кількість жертв може сягати до 40 осіб, ще щонайменше 100 людей постраждали. Багато з них дістали тяжкі опіки.

Зазначається, що під час новорічної вечірки у барі Le Constellation, розташованому в центрі курорту, стався вибух, після чого розпочалася масштабна пожежа.

За даними ЗМІ, наразі основною версією причин вибуху вважають нещасний випадок; версія навмисного підриву не розглядається. Зокрема, йдеться про можливе необережне використання піротехнічних засобів.

Пожежу вдалося локалізувати вранці. Територію поблизу бару повністю перекрито, над курортом запровадили безпольотну зону. Поліція кантону Вале анонсувала пресконференцію для надання оновленої інформації.

Пізніше стало відомо про 10 загиблих та 10 поранених.

