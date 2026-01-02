Загинули 40 людей. Слідчі Швейцарії назвали причину трагічної новорічної пожежі

Смертоносну пожежу в барі в Швейцарії, яка забрала життя 40 людей, спричинили "вогняні фонтани", які прикріпили до пляшок шампанського для шоу.
Головні тези:
- Швейцарські слідчі встановили, що причиною трагічної пожежі, де загинули 40 людей, стали вогняні фонтани, прикріплені до пляшок шампанського для шоу.
- Пожежа виникла в одному з барів у курортному містечку Кран-Монтана у новорічну ніч, спричинивши смерть 40 людей та поранення 115 осіб.
- За даними генеральної прокурорки кантону Вале, піротехніка, яка була використана в барі, призвела до загоряння, зумовивши трагічну подію.
У Швейцарії назвали причину трагічної новорічної пожежі
Про це повідомили слідчі на пресконференції 2 січня.
У п’ятницю, 2 січня, слідчі вказали причину смертоносної пожежі. За їхніми даними, її спричинила піротехніка.
Фактично, все вказує на те, що пожежа почалася від настільних феєрверків, від фонтанів, які були прикріплені до пляшок шампанського і знаходилися занадто близько до стелі, — сказала Беатріс Піллуд, генеральна прокурорка кантону Вале.
Вона додала, що для цього висновку були проаналізовані відеозаписи та показання свідків.
