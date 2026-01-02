Загинули 40 людей. Слідчі Швейцарії назвали причину трагічної новорічної пожежі
Загинули 40 людей. Слідчі Швейцарії назвали причину трагічної новорічної пожежі

Швейцарія

Смертоносну пожежу в барі в Швейцарії, яка забрала життя 40 людей, спричинили "вогняні фонтани", які прикріпили до пляшок шампанського для шоу.

Головні тези:

  • Швейцарські слідчі встановили, що причиною трагічної пожежі, де загинули 40 людей, стали вогняні фонтани, прикріплені до пляшок шампанського для шоу.
  • Пожежа виникла в одному з барів у курортному містечку Кран-Монтана у новорічну ніч, спричинивши смерть 40 людей та поранення 115 осіб.
  • За даними генеральної прокурорки кантону Вале, піротехніка, яка була використана в барі, призвела до загоряння, зумовивши трагічну подію.

У Швейцарії назвали причину трагічної новорічної пожежі

Про це повідомили слідчі на пресконференції 2 січня.

Як відомо, пожежа спалахнула о 01:30 ночі 1 січня у барі Le Constellation у барі курортного містечка Кран-Монтана. Внаслідок пожежі загинули 40 людей, 115 — зазнали поранень.

У п’ятницю, 2 січня, слідчі вказали причину смертоносної пожежі. За їхніми даними, її спричинила піротехніка.

Фактично, все вказує на те, що пожежа почалася від настільних феєрверків, від фонтанів, які були прикріплені до пляшок шампанського і знаходилися занадто близько до стелі, — сказала Беатріс Піллуд, генеральна прокурорка кантону Вале.

Вона додала, що для цього висновку були проаналізовані відеозаписи та показання свідків.

