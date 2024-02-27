Появились спутниковые снимки места падения российского А-50У
Категория
Украина
Дата публикации

Появились спутниковые снимки места падения российского А-50У

А-50У
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Источник:  Радио Свобода

Появились спутниковые снимки с места падения российского самолета А-50, снятого украинскими военными над Азовским морем 23 февраля.

Появились спутниковые снимки места падения российского А-50У

Снимки сделаны над хутором Трудовая Армения Краснодарского края РФ. Там упал российский самолет А-50.

На спутниковых снимках видны следы пожара, охватившего площадь примерно в 4500 квадратных метров.

Что известно о сбитом российском А-50

По информации представителей ГУР, сбитый А-50У является модернизированной версией этого типа самолетов дальнего радиолокационного наблюдения.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Избиение А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы, – отмечают представители ГУР.

Стоимость уничтоженного самолета – 350 миллионов долларов.

Российский самолет А-50 с позывным "Баян" был уничтожен Силами обороны Украины в пятницу, 23 февраля.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что "неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш".

Позже оперативный штаб региона заявил, что якобы два летательных аппарата упали на территории Каневского района Краснодарского края. Однако украинская сторона информацию о втором объекте не подтверждала.

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