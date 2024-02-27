З'явилися супутникові знімки з місця падіння російського літака А-50, який українські військові збили над Азовським морем 23 лютого.

З'явилися супутникові знімки місця падіння російського А-50У

Знімки зроблені над хутором Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ. Саме там впав російський літак А-50.

На супутникових знімках видно сліди пожежі, яка охопила площу приблизно в 4500 квадратних метрів.

Що відомо про збитий російський А-50

За інформацією представників ГУР, збитий А-50У є модернізованою версією цього типу літаків дальнього радиолокаційного спостереження.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Збиття А-50У — черговий серйозний удар по потенціалу та можливостям терористичної Москви, — зазначають представники ГУР. Поширити

Вартість знищеного літака — 350 мільйонів доларів.

Російський літак А-50 з позивним "Баян" був знищений Силами оборони України в п'ятницю, 23 лютого.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що "невстановлений літальний апарат упав у Канівському районі в Краснодарському краї, на місці падіння горить очерет".

Пізніше оперативний штаб регіону заявив, що нібито два літальних апарати впали на території Канівського району Краснодарського краю. Однак українська сторона інформацію про другий об'єкт не підтверджувала.