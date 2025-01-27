Появился трейлер украинского триллера "Мышеловка" — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Появился трейлер украинского триллера "Мышеловка" — видео

"Мышеловка"
Читати українською
Источник:  online.ua

Авторы нового украинского триллера "Мышеловка" выпустили официальный трейлер

Главные тезисы

  • Премьера украинского триллера 'Мышеловка' запланирована на 3 апреля 2025 года, главную роль играет актер Юрий Кулинич.
  • Сюжет фильма 'Мышеловка' рассказывает о выживании украинского военного в блиндаже после попадания снаряда преступной армии РФ.
  • В фильме также снялись известные украинские актеры Анна Бирзул, Андрей Исаенко, Назар Грабарь.
  • Украинский триллер 'Дом за стеклом' обещает поразить зрителей отличной атмосферой и уникальными локациями, включая разрушенную церковь и яхт-клуб.
  • Съемки украинского триллера 'Дом за стеклом' проходили в уникальных локациях, в том числе в разрушенной церкви в Цыблях и яхт-клубе в селе Украинка.

О чем фильм "Мышеловка"

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма выступает Сергей Касторных.

Главную роль в фильме играет актер Юрий Кулинич, играющий украинского военного, вынужденного выживать в блиндаже, заваленном в результате попадания снаряда преступной армии РФ в развязанной Кремлем войны против Украины.

Герой приходит в сознание, понимая, что он остался в одиночестве с многочисленными травмами.

Он использует все доступные средства и ресурсы, чтобы выбраться из ловушки.

В "Мышеловке" также снялись и другие известные украинские актеры, в частности, Анна Бирзул, Андрей Исаенко, Назар Грабар. Премьера фильма в кинотеатрах страны пройдет 3 апреля 2025 года.

Что известно об еще одном из украинских триллеров "Дом за стеклом"

30 января в Украине состоится премьера новейшего урбанистического украинского триллера "Дом за стеклом", который, как ожидается, станет настоящим открытием в мире отечественной киноиндустрии.

Съемки триллера проходили в уникальных локациях, подаривших фильму неповторимую атмосферу.

В частности, одной из локаций является разрушенная церковь в Цыблях Киевской области. Там находился таинственный дом, который стал идеальным для съемки ключевых сцен.

Съемки также проходили в яхт-клубе в селе Украинка на Киевщине, а ряд сцен был отснят в роскошной квартире на набережной Киева на Оболони.

При этом первоначальный сценарий предполагал, что события происходят во Львове и его пригородах.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Меган Фокс появится в триллере "Непокорная Элис" — чего ожидать от фильма
Меган Фокс
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Триллер "Преследователь" выходит на большие экраны ― кинокритики в восторге
Кадр из фильма "Преследователь"
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Вышел тизер украинского триллера "Киллхаус" по мотивам реальной спецоперации ГУР ― видео
"Киллхаус"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?