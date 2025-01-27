О чем фильм "Мышеловка"

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма выступает Сергей Касторных.

Главную роль в фильме играет актер Юрий Кулинич, играющий украинского военного, вынужденного выживать в блиндаже, заваленном в результате попадания снаряда преступной армии РФ в развязанной Кремлем войны против Украины.

Герой приходит в сознание, понимая, что он остался в одиночестве с многочисленными травмами.

Он использует все доступные средства и ресурсы, чтобы выбраться из ловушки.

В "Мышеловке" также снялись и другие известные украинские актеры, в частности, Анна Бирзул, Андрей Исаенко, Назар Грабар. Премьера фильма в кинотеатрах страны пройдет 3 апреля 2025 года.

Что известно об еще одном из украинских триллеров "Дом за стеклом"

30 января в Украине состоится премьера новейшего урбанистического украинского триллера "Дом за стеклом", который, как ожидается, станет настоящим открытием в мире отечественной киноиндустрии.

Съемки триллера проходили в уникальных локациях, подаривших фильму неповторимую атмосферу.

В частности, одной из локаций является разрушенная церковь в Цыблях Киевской области. Там находился таинственный дом, который стал идеальным для съемки ключевых сцен.

Съемки также проходили в яхт-клубе в селе Украинка на Киевщине, а ряд сцен был отснят в роскошной квартире на набережной Киева на Оболони.

При этом первоначальный сценарий предполагал, что события происходят во Львове и его пригородах.