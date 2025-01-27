Авторы нового украинского триллера "Мышеловка" выпустили официальный трейлер
Главные тезисы
- Премьера украинского триллера 'Мышеловка' запланирована на 3 апреля 2025 года, главную роль играет актер Юрий Кулинич.
- Сюжет фильма 'Мышеловка' рассказывает о выживании украинского военного в блиндаже после попадания снаряда преступной армии РФ.
- В фильме также снялись известные украинские актеры Анна Бирзул, Андрей Исаенко, Назар Грабарь.
- Украинский триллер 'Дом за стеклом' обещает поразить зрителей отличной атмосферой и уникальными локациями, включая разрушенную церковь и яхт-клуб.
- Съемки украинского триллера 'Дом за стеклом' проходили в уникальных локациях, в том числе в разрушенной церкви в Цыблях и яхт-клубе в селе Украинка.
О чем фильм "Мышеловка"
Режиссером, сценаристом и продюсером фильма выступает Сергей Касторных.
Главную роль в фильме играет актер Юрий Кулинич, играющий украинского военного, вынужденного выживать в блиндаже, заваленном в результате попадания снаряда преступной армии РФ в развязанной Кремлем войны против Украины.
Герой приходит в сознание, понимая, что он остался в одиночестве с многочисленными травмами.
Он использует все доступные средства и ресурсы, чтобы выбраться из ловушки.
В "Мышеловке" также снялись и другие известные украинские актеры, в частности, Анна Бирзул, Андрей Исаенко, Назар Грабар. Премьера фильма в кинотеатрах страны пройдет 3 апреля 2025 года.
Что известно об еще одном из украинских триллеров "Дом за стеклом"
30 января в Украине состоится премьера новейшего урбанистического украинского триллера "Дом за стеклом", который, как ожидается, станет настоящим открытием в мире отечественной киноиндустрии.
Съемки триллера проходили в уникальных локациях, подаривших фильму неповторимую атмосферу.
В частности, одной из локаций является разрушенная церковь в Цыблях Киевской области. Там находился таинственный дом, который стал идеальным для съемки ключевых сцен.
Съемки также проходили в яхт-клубе в селе Украинка на Киевщине, а ряд сцен был отснят в роскошной квартире на набережной Киева на Оболони.
При этом первоначальный сценарий предполагал, что события происходят во Львове и его пригородах.
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