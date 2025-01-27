Автори нового українського трилера "Мишоловка" випустили офіційний трейлер
Головні тези:
- У трейлері українського трилера 'Мишоловка' показано героя, який виживає в бліндажі після влучання снаряду злочинної армії РФ.
- Головну роль у фільмі виконує актор Юрій Кулініч, а також знялися відомі українські актори Ганна Бірзул, Андрій Ісаєнко, Назар Грабар.
- Прем'єра фільму 'Мишоловка' запланована на 3 квітня 2025 року у кінотеатрах України.
- Український трилер “Дім за склом” має унікальні локації для зйомок, включаючи зруйновану церкву у Циблях та яхт-клуб в селі Українка на Київщині.
- Фільм 'Дім за склом' обіцяє стати справжнім відкриттям у вітчизняній кіноіндустрії та вразити глядачів неповторною атмосферою.
Про що фільм “Мишоловка”
Режисером, сценарістом та продюсером стрічки виступає Сергій Касторних.
Головну роль у фільмі виконує актор Юрій Кулініч, який грає українського військового, змушеного виживати в бліндажі, заваленому внаслідок влучання снаряду злочинної армії РФ у розв’язаній Кремлем війни проти України.
Герой приходить до тями, розуміючи, що він залишився на самоті із численними травмами.
Він використовує всі доступні засоби й ресурси, щоб вибратися зі смертельної пастки.
У "Мишоловці" також знялися і інші відомі українські актори, зокрема, Ганна Бірзул, Андрій Ісаєнко, Назар Грабар. Прем'єра фільму в кінотеатрах країни відбудеться 3 квітня 2025 року.
Що відомо про ще один з українських трилерів "Дім за склом"
30 січня в Україні відбудеться прем'єра новітнього урбаністичного українського трилера Дім за склом", який, як очікується, стане справжнім відкриттям у світі вітчізняної кіноіндустрії.
Зйомки трилера проходили в унікальних локаціях, які подарували фільму неповторну атмосферу.
Зокрема, однією з локацій є зруйнована церква у Циблях на Київщині. Там знаходився таємничий будинок, який став ідеальним для зйомки ключових сцен.
Зйомки також проходили в яхт-клубі в селі Українка на Київщині, а низку сцен було відзнято у розкішній квартирі на набережній Києва на Оболоні.
При цьому початковий сценарій передбачав, що події відбуваються у Львові та його передмістях.
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