З'явився трейлер українського трилера "Мишоловка" — відео
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З'явився трейлер українського трилера "Мишоловка" — відео

"Мишоловка"
Джерело:  online.ua

Автори нового українського трилера "Мишоловка"  випустили офіційний трейлер 

Головні тези:

  • У трейлері українського трилера 'Мишоловка' показано героя, який виживає в бліндажі після влучання снаряду злочинної армії РФ.
  • Головну роль у фільмі виконує актор Юрій Кулініч, а також знялися відомі українські актори Ганна Бірзул, Андрій Ісаєнко, Назар Грабар.
  • Прем'єра фільму 'Мишоловка' запланована на 3 квітня 2025 року у кінотеатрах України.
  • Український трилер “Дім за склом” має унікальні локації для зйомок, включаючи зруйновану церкву у Циблях та яхт-клуб в селі Українка на Київщині.
  • Фільм 'Дім за склом' обіцяє стати справжнім відкриттям у вітчизняній кіноіндустрії та вразити глядачів неповторною атмосферою.

Про що фільм “Мишоловка”

Режисером, сценарістом та продюсером стрічки виступає Сергій Касторних.

Головну роль у фільмі виконує актор Юрій Кулініч, який грає українського військового, змушеного виживати в бліндажі, заваленому внаслідок влучання снаряду злочинної армії РФ у розв’язаній Кремлем війни проти України.

Герой приходить до тями, розуміючи, що він залишився на самоті із численними травмами.

Він використовує всі доступні засоби й ресурси, щоб вибратися зі смертельної пастки.

У "Мишоловці" також знялися і інші відомі українські актори, зокрема, Ганна Бірзул, Андрій Ісаєнко, Назар Грабар. Прем'єра фільму в кінотеатрах країни відбудеться 3 квітня 2025 року.

Що відомо про ще один з українських трилерів "Дім за склом"

30 січня в Україні відбудеться прем'єра новітнього урбаністичного українського трилера Дім за склом", який, як очікується, стане справжнім відкриттям у світі вітчізняної кіноіндустрії.

Зйомки трилера проходили в унікальних локаціях, які подарували фільму неповторну атмосферу.

Зокрема, однією з локацій є зруйнована церква у Циблях на Київщині. Там знаходився таємничий будинок, який став ідеальним для зйомки ключових сцен.

Зйомки також проходили в яхт-клубі в селі Українка на Київщині, а низку сцен було відзнято у розкішній квартирі на набережній Києва на Оболоні.

При цьому початковий сценарій передбачав, що події відбуваються у Львові та його передмістях.

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