Покровское, Кураховское и Времевское направления остаются самыми горячими на фронте

С начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Наибольшая активность окупантов наблюдается на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Актуальная ситуация на фронте 22 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16.00 22.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Блешне, Александрии, Тимофеевке, Турье, Ободам, Журавке.

По имеющейся информации, враг за сегодня нанес четыре авиаудара по Курщине, сбросив при этом четыре КАБа. Также на этом направлении украинские воины отражают вражеские атаки, которых сегодня уже насчитывается 19.

На Харьковском направлении враг два раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районе Зеленой Рощи. Там идет одно боестолкновение.

Агрессор увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. Состоялись боевые действия вблизи Грековки, Новоегоровки, Макеевки, Торского и Тернов. Одно боестолкновение продолжается. Бомбардировочная авиация противника нанесла удар в районе Ивановки.

На Северском направлении враг нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районах Белогоровки, Закотного и Северска.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают атаку оккупантов в районе Ступочек.

На Торецком направлении захватчик три раза атаковал в Торецком районе. Отбиты две атаки, еще идет один бой.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. В районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григоровки, Даченского, Петровки и Пушкиного, 29 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Сейчас продолжаются пять боеприкосновений в районах Миролюбовки, Сухого Яра, Петровки и Пустынки.

Напряженная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Берестков, Солнцовки, Новодмитровки, Курахового, Екатериновки, Романовки и Антоновки отбито одиннадцать штурмов, в настоящее время продолжается еще десять боев.

На Времевском направлении агрессор пытается наступать на позиции украинских защитников вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Четырнадцать атак уже отбиты, девять еще продолжаются. Противник нанес авиаудары КАБами в районах Великой Новоселки и Нового Комара.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили три штурма врага.

Что известно о текущих и общих потерях оккупантов РФ

По информации Генштаба, с начала войны оккупационная армия РФ потеряла уже 728 300 солдат.

личного состава — около 728300 (+1050) человек ликвидировано;

танков — 9399 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 19156 (+13) ед;

артиллерийских систем — 20736 (+5) ед;

РСЗО — 1254 (+1) ед.;

средств ПВО — 14 (+1) ед;

самолетов — 369 ед.;

вертолетов — 329 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 19260 (+1) ед;

крылатых ракет — 2764 (+8) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 29 тыс 777 (+32) ед;

специальной техники — 3 тыс 675 (+1) ед.

Один удар по важной цели противника нанесли за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны.