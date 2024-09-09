Польские спецслужбы прервали деятельность группы кибердиверсантов РФ и РБ

Спецслужбы Польши разоблачили сеть российских и белорусских хакеров, которые намеревались проникнуть в системы государственных органов власти и местного самоуправления РП с целью похищения информации и дальнейшего шантажа.
Главные тезисы
- Польские спецслужбы прервали деятельность группы кибердиверсантов из России и Беларуси, задумавших хакерские атаки на системы государственных учреждений Польши.
- Целью действий хакеров было похищение информации с целью шантажа и создание политического и экономического паралича в стране.
- Факты киберугроз в Польше растут: зарегистрировано более 400 тыс кибератак, что вызывает серьезные опасения властей.
В Польше разоблачили сеть российских и белорусских кибердиверсантов
Об этом во время совместной пресс-конференции заявили вице-премьер-министр, министр цифрофизации Польши Кшиштоф Гавковский и министр внутренних дел Томаш Семоняк.
Он подчеркнул, что целью деятельности российских и белорусских спецслужб в Польше было разведка информации с целью дальнейшего шантажа и фактически ведения кибервойны.
По его словам, эти институты были предупреждены спецслужбами. Благодаря оперативным действиям удалось избежать похищения данных.
Гавковский объяснил, что целью кибератак было «вызвать политический, военный и экономический паралич в Польше».
Чиновник сообщил, что в первой половине 2024 года зарегистрировано более 400 тыс. кибератак, польские службы за это время предприняли около 100 тыс. действий, чтобы обнаружить, кто стоял за этим. По сравнению с прошлым годом, количество киберинцидентов возросло на 100% — за весь предыдущий год их зафиксировано 370 тыс.
В свою очередь глава МВД Польши напомнил, что с января польские спецслужбы задержали более 10 человек, планировавших диверсии в РП.
По его убеждению, необходимо внести изменения в национальное законодательство по противодействию киберугрозам, в частности, предусмотреть обязательства действующих в Польше операторов хранить данные на серверах на территории страны, а не за рубежом.
Российские шпионы в Польше: что известно
Сеть шпионов РФ в Польше занималась продвижением российских нарративов в Европе.
Об этом сообщил 28 марта спикер министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский.
По его словам, задачей российской агентуры было популяризировать политику России в Европе и вредить странам и структурам ЕС прежде всего из-за распространения дезинформации, в том числе в отношении войны России против Украины. Целью было, в частности, дискредитировать Украину.
В своей деятельности сеть использовала информационный сайт Voice-of-Europe.eu. Там публиковали пророссийские статьи, интервью и комментарии по поводу международной ситуации.
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