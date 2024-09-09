Польские спецслужбы прервали деятельность группы кибердиверсантов РФ и РБ
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Польские спецслужбы прервали деятельность группы кибердиверсантов РФ и РБ

Хакеры
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Источник:  Укринформ

Спецслужбы Польши разоблачили сеть российских и белорусских хакеров, которые намеревались проникнуть в системы государственных органов власти и местного самоуправления РП с целью похищения информации и дальнейшего шантажа.

Главные тезисы

  • Польские спецслужбы прервали деятельность группы кибердиверсантов из России и Беларуси, задумавших хакерские атаки на системы государственных учреждений Польши.
  • Целью действий хакеров было похищение информации с целью шантажа и создание политического и экономического паралича в стране.
  • Факты киберугроз в Польше растут: зарегистрировано более 400 тыс кибератак, что вызывает серьезные опасения властей.

В Польше разоблачили сеть российских и белорусских кибердиверсантов

Об этом во время совместной пресс-конференции заявили вице-премьер-министр, министр цифрофизации Польши Кшиштоф Гавковский и министр внутренних дел Томаш Семоняк.

В последние дни... нам удалось разоблачить группу, которая имела конкретные цели в Польше и действовала с конкретного места, — отметил Гавковский.

Он подчеркнул, что целью деятельности российских и белорусских спецслужб в Польше было разведка информации с целью дальнейшего шантажа и фактически ведения кибервойны.

Все началось с Polada (польское антидопинговое агентство — ред.) в рамках более широкой операционной игры спецслужб, задачей которых был поиск способов проникновения в другие польские институты — как на уровне местного самоуправления, так и на уровне государственных компаний, связанных со сферой безопасности.

Кшиштоф Гавковский

Кшиштоф Гавковский

Вицепремьер-министр, министр цифрофизации Польши

По его словам, эти институты были предупреждены спецслужбами. Благодаря оперативным действиям удалось избежать похищения данных.

Гавковский объяснил, что целью кибератак было «вызвать политический, военный и экономический паралич в Польше».

Чиновник сообщил, что в первой половине 2024 года зарегистрировано более 400 тыс. кибератак, польские службы за это время предприняли около 100 тыс. действий, чтобы обнаружить, кто стоял за этим. По сравнению с прошлым годом, количество киберинцидентов возросло на 100% — за весь предыдущий год их зафиксировано 370 тыс.

В свою очередь глава МВД Польши напомнил, что с января польские спецслужбы задержали более 10 человек, планировавших диверсии в РП.

По его убеждению, необходимо внести изменения в национальное законодательство по противодействию киберугрозам, в частности, предусмотреть обязательства действующих в Польше операторов хранить данные на серверах на территории страны, а не за рубежом.

Мы хотели бы также, чтобы все, что касается телекоммуникационного транзита через Польшу, не было вне ведома и контроля польской власти.

Российские шпионы в Польше: что известно

Сеть шпионов РФ в Польше занималась продвижением российских нарративов в Европе.

Об этом сообщил 28 марта спикер министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский.

По его словам, задачей российской агентуры было популяризировать политику России в Европе и вредить странам и структурам ЕС прежде всего из-за распространения дезинформации, в том числе в отношении войны России против Украины. Целью было, в частности, дискредитировать Украину.

В своей деятельности сеть использовала информационный сайт Voice-of-Europe.eu. Там публиковали пророссийские статьи, интервью и комментарии по поводу международной ситуации.

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