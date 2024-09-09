Польські спецслужби перервали діяльність групи кібердиверсантів РФ та РБ
Категорія
Світ
Дата публікації

Польські спецслужби перервали діяльність групи кібердиверсантів РФ та РБ

Хакери
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Спецслужби Польщі викрили мережу російських і білоруських хакерів, які мали намір проникнути у системи державних органів влади та місцевого самоврядування РП з метою викрадення інформації та подальшого шантажу.

Головні тези:

  • Польські спецслужби викрили мережу російських і білоруських хакерів, які мали намір проникнути у системи державних органів влади та місцевого самоврядування РП.
  • Метою кібератак було вивідування інформації з метою шантажу та ведення кібервійни з метою створення політичного, військового та економічного паралічу у Польщі.
  • Польща зазнає зростання кіберінцидентів, зареєстровано понад 400 тис кібератак.

У Польщі викрили мережу російських та білоруських кібердиверсантів

Про це під час спільної пресконференції заявили віцепремʼєр-міністр, міністр цифрофізації Польщі Кшиштоф Гавковський і міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк.

Останніми днями... нам вдалося викрити групу, яка мала конкретні цілі в Польщі та діяла з конкретного місця, — зазначив Гавковський.

Він наголосив, що метою діяльності російських і білоруських спецслужб у Польщі було вивідування інформації з метою подальшого шантажу та, фактично, ведення кібервійни.

Все розпочалося з Polada (польське антидопінгове агентство — ред.) у межах ширшої операційної гри спецслужб, завданням яких був пошук способів проникнення до інших польських інституцій — як на рівні місцевого самоврядування, так і на рівні державних компаній, пов’язаних зі сферою безпеки.

Кшиштоф Гавковський

Кшиштоф Гавковський

Віцепремʼєр-міністр, міністр цифрофізації Польщі

За його словами, ці інституції були попереджені спецслужбами. Завдяки оперативним діям вдалось уникнути викрадення даних.

Гавковський пояснив, що метою кібератак було «спричинити політичний, військовий та економічний параліч у Польщі».

Урядовець повідомив, що у першій половині 2024 року зареєстровано понад 400 тис кібератак, польські служби за цей час вжили близько 100 тис дій, щоб виявити, хто стояв за цим. Порівняно з минулим роком кількість кіберінцидентів зросла на 100% — за весь попередній рік їх зафіксовано 370 тис.

Своєю чергою глава МВС Польщі нагадав, що від січня польські спецслужби затримали понад 10 осіб, які планували диверсії в РП.

На його переконання, необхідно внести зміни до національного законодавства щодо протидії кіберзагрозам, зокрема, передбачити зобов'язання операторів, які діють у Польщі, зберігати дані на серверах на території країни, а не за кордоном.

Ми хотіли б також, щоб усе, що стосується телекомунікаційного транзиту через Польщу, не було поза межами відома та контролю польської влади.

Російські шпигуни у Польщі: що відомо

Мережа шпигунів РФ у Польщі займалася просуванням російських наративів у Європі.

Про це повідомив 28 березня речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

За його словами, завданням російської агентури було популяризувати політику Росії в Європі та шкодити країнам і структурам ЄС передусім через поширення дезінформації, в тому числі щодо війни Росії проти України. Ціллю було зокрема дискредитувати Україну.

У своїй діяльності мережа використовувала інформаційний сайт Voice-of-Europe.eu. Там публікували проросійські статті, інтервʼю та коментарі щодо міжнародної ситуації.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Викриті шпигуни РФ у Польщі планували підривати потяги зі зброєю для України
Викриті шпигуни РФ у Польщі планували підривати потяги зі зброєю для України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російські шпигуни у Європі маскуються під антивоєнних мігрантів — WSJ
ФСБ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російські шпигуни маскуються під студентів у Словенії — подробиці від WSJ
Студенти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?