Польські спецслужби перервали діяльність групи кібердиверсантів РФ та РБ

Спецслужби Польщі викрили мережу російських і білоруських хакерів, які мали намір проникнути у системи державних органів влади та місцевого самоврядування РП з метою викрадення інформації та подальшого шантажу.

У Польщі викрили мережу російських та білоруських кібердиверсантів

Про це під час спільної пресконференції заявили віцепремʼєр-міністр, міністр цифрофізації Польщі Кшиштоф Гавковський і міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк.

Останніми днями... нам вдалося викрити групу, яка мала конкретні цілі в Польщі та діяла з конкретного місця, — зазначив Гавковський. Поширити

Він наголосив, що метою діяльності російських і білоруських спецслужб у Польщі було вивідування інформації з метою подальшого шантажу та, фактично, ведення кібервійни.

Все розпочалося з Polada (польське антидопінгове агентство — ред.) у межах ширшої операційної гри спецслужб, завданням яких був пошук способів проникнення до інших польських інституцій — як на рівні місцевого самоврядування, так і на рівні державних компаній, пов’язаних зі сферою безпеки. Кшиштоф Гавковський Віцепремʼєр-міністр, міністр цифрофізації Польщі

За його словами, ці інституції були попереджені спецслужбами. Завдяки оперативним діям вдалось уникнути викрадення даних.

Гавковський пояснив, що метою кібератак було «спричинити політичний, військовий та економічний параліч у Польщі».

Урядовець повідомив, що у першій половині 2024 року зареєстровано понад 400 тис кібератак, польські служби за цей час вжили близько 100 тис дій, щоб виявити, хто стояв за цим. Порівняно з минулим роком кількість кіберінцидентів зросла на 100% — за весь попередній рік їх зафіксовано 370 тис.

Своєю чергою глава МВС Польщі нагадав, що від січня польські спецслужби затримали понад 10 осіб, які планували диверсії в РП.

На його переконання, необхідно внести зміни до національного законодавства щодо протидії кіберзагрозам, зокрема, передбачити зобов'язання операторів, які діють у Польщі, зберігати дані на серверах на території країни, а не за кордоном.

Ми хотіли б також, щоб усе, що стосується телекомунікаційного транзиту через Польщу, не було поза межами відома та контролю польської влади. Поширити

Російські шпигуни у Польщі: що відомо

Мережа шпигунів РФ у Польщі займалася просуванням російських наративів у Європі.

Про це повідомив 28 березня речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

За його словами, завданням російської агентури було популяризувати політику Росії в Європі та шкодити країнам і структурам ЄС передусім через поширення дезінформації, в тому числі щодо війни Росії проти України. Ціллю було зокрема дискредитувати Україну.

У своїй діяльності мережа використовувала інформаційний сайт Voice-of-Europe.eu. Там публікували проросійські статті, інтервʼю та коментарі щодо міжнародної ситуації.