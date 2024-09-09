Польські спецслужби перервали діяльність групи кібердиверсантів РФ та РБ

Спецслужби Польщі викрили мережу російських і білоруських хакерів, які мали намір проникнути у системи державних органів влади та місцевого самоврядування РП з метою викрадення інформації та подальшого шантажу.
Головні тези:
- Польські спецслужби викрили мережу російських і білоруських хакерів, які мали намір проникнути у системи державних органів влади та місцевого самоврядування РП.
- Метою кібератак було вивідування інформації з метою шантажу та ведення кібервійни з метою створення політичного, військового та економічного паралічу у Польщі.
- Польща зазнає зростання кіберінцидентів, зареєстровано понад 400 тис кібератак.
У Польщі викрили мережу російських та білоруських кібердиверсантів
Про це під час спільної пресконференції заявили віцепремʼєр-міністр, міністр цифрофізації Польщі Кшиштоф Гавковський і міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк.
Він наголосив, що метою діяльності російських і білоруських спецслужб у Польщі було вивідування інформації з метою подальшого шантажу та, фактично, ведення кібервійни.
За його словами, ці інституції були попереджені спецслужбами. Завдяки оперативним діям вдалось уникнути викрадення даних.
Гавковський пояснив, що метою кібератак було «спричинити політичний, військовий та економічний параліч у Польщі».
Урядовець повідомив, що у першій половині 2024 року зареєстровано понад 400 тис кібератак, польські служби за цей час вжили близько 100 тис дій, щоб виявити, хто стояв за цим. Порівняно з минулим роком кількість кіберінцидентів зросла на 100% — за весь попередній рік їх зафіксовано 370 тис.
Своєю чергою глава МВС Польщі нагадав, що від січня польські спецслужби затримали понад 10 осіб, які планували диверсії в РП.
На його переконання, необхідно внести зміни до національного законодавства щодо протидії кіберзагрозам, зокрема, передбачити зобов'язання операторів, які діють у Польщі, зберігати дані на серверах на території країни, а не за кордоном.
Російські шпигуни у Польщі: що відомо
Мережа шпигунів РФ у Польщі займалася просуванням російських наративів у Європі.
Про це повідомив 28 березня речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.
За його словами, завданням російської агентури було популяризувати політику Росії в Європі та шкодити країнам і структурам ЄС передусім через поширення дезінформації, в тому числі щодо війни Росії проти України. Ціллю було зокрема дискредитувати Україну.
У своїй діяльності мережа використовувала інформаційний сайт Voice-of-Europe.eu. Там публікували проросійські статті, інтервʼю та коментарі щодо міжнародної ситуації.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-