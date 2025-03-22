Помощь Украине. Власти Германии разблокировали выделение 3 млрд евро

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, предусматривающий масштабные инвестиции в оборону и инфраструктуру страны, а также открывает путь для предоставления Украине дополнительных 3 млрд. евро военной помощи.

Германия разблокировала выделение 3 млрд евро для Украины

Принятый закон фактически отменяет правило "долгового тормоза", что ограничивало государственные расходы. После подписания документ должен быть опубликован в федеральном вестнике законов.

Согласно новым нормам, расходы на оборону, разведку и кибербезопасность, превышающие 1% ВВП, освобождаются от жестких бюджетных ограничений. Это позволит Германии не только нарастить свой оборонный потенциал, но и расширить поддержку Украины.

Кроме того, закон предусматривает привлечение 500 млрд евро на модернизацию инфраструктуры в течение следующих 12 лет. Из них:

100 млрд евро пойдут на развитие инфраструктуры федеральных земель,

300 млрд евро — в распоряжение правительства,

100 млрд евро — на инициативы по защите климата.

Этот шаг подтверждает готовность Германии укреплять свою оборону и поддерживать Украину в условиях российской агрессии.

Согласно сообщению, 3 млрд. евро включают 2,547 млрд. евро, выделенные министерством финансов Германии для Украины в этом году, а также другие взносы, в том числе возмещение от Европейского фонда мира.

Министерство финансов также планирует утвердить обязательства на 8,252 млрд евро на военную помощь Украине на период с 2026 по 2029 годы, в результате чего общая сумма составит более 11 млрд евро.