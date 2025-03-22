Допомога Україні. Влада Німеччини розблокувала виділення 3 млрд євро

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, який передбачає масштабні інвестиції в оборону та інфраструктуру країни, а також відкриває шлях для надання Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги.

Німеччина розблокувала виділення 3 млрд євро для України

Ухвалений закон фактично скасовує правило "боргового гальма", що обмежувало державні витрати. Після підписання документ має бути опублікований у федеральному віснику законів.

Згідно з новими нормами, витрати на оборону, розвідку та кібербезпеку, що перевищують 1% ВВП, звільняються від жорстких бюджетних обмежень. Це дозволить Німеччині не лише наростити власний оборонний потенціал, а й розширити підтримку України.

Окрім цього, закон передбачає залучення 500 млрд євро на модернізацію інфраструктури протягом наступних 12 років. Із них:

100 млрд євро підуть на розвиток інфраструктури федеральних земель,

300 млрд євро — у розпорядження уряду,

100 млрд євро — на ініціативи із захисту клімату.

Цей крок підтверджує готовність Німеччини зміцнювати свою оборону та продовжувати підтримку України в умовах російської агресії.

Згідно з повідомленням, 3 млрд євро включають 2,547 млрд євро, виділені міністерством фінансів Німеччини для України в цьому році, а також інші внески, в тому числі відшкодування від Європейського фонду миру.

Міністерство фінансів також планує затвердити зобов'язання на 8,252 млрд євро на військову допомогу Україні на період з 2026 по 2029 роки, в результаті чого загальна сума становитиме понад 11 млрд євро.