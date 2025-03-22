Допомога Україні. Влада Німеччини розблокувала виділення 3 млрд євро
Категорія
Економіка
Дата публікації

Допомога Україні. Влада Німеччини розблокувала виділення 3 млрд євро

Німеччина
Джерело:  NTV

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, який передбачає масштабні інвестиції в оборону та інфраструктуру країни, а також відкриває шлях для надання Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги.

Головні тези:

  • Німеччина розблокувала виділення 3 млрд євро для України на оборону та інфраструктуру, що допоможе зміцнити оборонну позицію країни в умовах російської агресії.
  • Ухвалений закон скасовує правило “боргового гальма”, що дозволяє Німеччині зростати витрати на оборону та кібербезпеку.
  • Німеччина також планує залучити 500 млрд євро на модернізацію інфраструктури, зокрема на розвиток інфраструктури федеральних земель і захист клімату.

Німеччина розблокувала виділення 3 млрд євро для України

Ухвалений закон фактично скасовує правило "боргового гальма", що обмежувало державні витрати. Після підписання документ має бути опублікований у федеральному віснику законів.

Згідно з новими нормами, витрати на оборону, розвідку та кібербезпеку, що перевищують 1% ВВП, звільняються від жорстких бюджетних обмежень. Це дозволить Німеччині не лише наростити власний оборонний потенціал, а й розширити підтримку України.

Окрім цього, закон передбачає залучення 500 млрд євро на модернізацію інфраструктури протягом наступних 12 років. Із них:

  • 100 млрд євро підуть на розвиток інфраструктури федеральних земель,

  • 300 млрд євро — у розпорядження уряду,

  • 100 млрд євро — на ініціативи із захисту клімату.

Цей крок підтверджує готовність Німеччини зміцнювати свою оборону та продовжувати підтримку України в умовах російської агресії.

Згідно з повідомленням, 3 млрд євро включають 2,547 млрд євро, виділені міністерством фінансів Німеччини для України в цьому році, а також інші внески, в тому числі відшкодування від Європейського фонду миру.

Міністерство фінансів також планує затвердити зобов'язання на 8,252 млрд євро на військову допомогу Україні на період з 2026 по 2029 роки, в результаті чого загальна сума становитиме понад 11 млрд євро.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина пообіцяла передати Україні близько 100 керованих ракет для IRIS-T
IRIS-T
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина та Британія заявили про незворотність вступу України в НАТО
НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина оновила список військової допомоги для України — яке озброєння вже передали
Gepard

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?