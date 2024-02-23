Правительственная команда работает на границе с Польшей. Какие решения приняли

23 февраля правительственная команда работает на границе с Польшей, чтобы поддержать постоянство и ритмичность экспорта и запустить альтернативные маршруты экспорта и импорта.

Какие решения приняла правительственная команда на границе с Польшей

Как отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, подготовили перечень начинающих реализовывать решений.

Первое — это запуск контейнерных перевозок по Дунаю в порты румынских портов (Галац и Констанца) и в немецкий Регенсбург. Украинское Дунайское пароходство уже направило предложения крупнейшим автомобильным перевозчикам, идет подготовка к запуску первых рейсов в ближайшие дни. Речные перевозки флотом УДП могут компенсировать перевозки до 5 тысяч грузовиков, отметил Кубраков.

Второе – Укрзализныця. Министр приглашает грузовладельцев, грузоотправителей пользоваться всеми 15 работающими переходами с европейскими странами, что позволит диверсифицировать маршруты и эффективно использовать существующую пограничную инфраструктуру.

По словам Кубракова, уже введен новый интермодальный сервис, объединяющий перевозку контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта. Благодаря ему уже перевезено 50 интермодальных поездов в направлении румынских и польских портов и 155 в направлении украинских, добавил министр.

Относительно экспорта по Украинскому коридору — мы также работаем над организационными и техническими вопросами расширением пропускной способности железнодорожных линий в морские порты. Здесь стоит отметить, что 93% украинской аграрной продукции идет именно по морским коридорам, — написал Кубраков. Поделиться

Третье – это увеличение способности автомобильных пунктов пропуска. По словам министра, это процесс не скорый, но над ним последовательно работают. Кубраков отметил, что завершается реконструкция пункта пропуска Рени, чтобы в марте запустить там совместный контроль с Молдовой.

Кроме того, по его словам, 23 февраля согласовали запуск пустых грузовиков через пункт пропуска "Лужанка", теперь слово за венгерскими коллегами. Им смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн.

С Румынией Украина продолжает говорить о пропуске транспорта с грузом через "Красноильск" и запуске пустых через "Дяковцы", пояснил министр. Также прорабатываются варианты увеличения пропускной способности "Порубное", "Дьяково" и "Орловки".

Планируется начать реконструкцию пассажирского терминала на Ужгороде, чтобы разделить потоки транспорта и увеличить пропускную способность для грузовых. Поделиться

Ситуация на границе с Украиной

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским и польским партнерам по поводу ситуации на украинско-польской границе.

Он рассказал, что поручил украинскому правительству до 24 февраля быть на границе с Польшей, пригласив на встречу там польских премьера и правительство.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств.

Туск отметил, что правительственная встреча Польши да Украины состоится 28 марта в Варшаве.