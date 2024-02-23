Правительственная команда работает на границе с Польшей. Какие решения приняли
Категория
Украина
Дата публикации

Правительственная команда работает на границе с Польшей. Какие решения приняли

Александр Кубраков
Совет
Читати українською

23 февраля правительственная команда работает на границе с Польшей, чтобы поддержать постоянство и ритмичность экспорта и запустить альтернативные маршруты экспорта и импорта.

Какие решения приняла правительственная команда на границе с Польшей

Как отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, подготовили перечень начинающих реализовывать решений.

Первое — это запуск контейнерных перевозок по Дунаю в порты румынских портов (Галац и Констанца) и в немецкий Регенсбург. Украинское Дунайское пароходство уже направило предложения крупнейшим автомобильным перевозчикам, идет подготовка к запуску первых рейсов в ближайшие дни. Речные перевозки флотом УДП могут компенсировать перевозки до 5 тысяч грузовиков, отметил Кубраков.

Второе – Укрзализныця. Министр приглашает грузовладельцев, грузоотправителей пользоваться всеми 15 работающими переходами с европейскими странами, что позволит диверсифицировать маршруты и эффективно использовать существующую пограничную инфраструктуру.

По словам Кубракова, уже введен новый интермодальный сервис, объединяющий перевозку контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта. Благодаря ему уже перевезено 50 интермодальных поездов в направлении румынских и польских портов и 155 в направлении украинских, добавил министр.

Относительно экспорта по Украинскому коридору — мы также работаем над организационными и техническими вопросами расширением пропускной способности железнодорожных линий в морские порты. Здесь стоит отметить, что 93% украинской аграрной продукции идет именно по морским коридорам, — написал Кубраков.

Третье – это увеличение способности автомобильных пунктов пропуска. По словам министра, это процесс не скорый, но над ним последовательно работают. Кубраков отметил, что завершается реконструкция пункта пропуска Рени, чтобы в марте запустить там совместный контроль с Молдовой.

Кроме того, по его словам, 23 февраля согласовали запуск пустых грузовиков через пункт пропуска "Лужанка", теперь слово за венгерскими коллегами. Им смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн.

С Румынией Украина продолжает говорить о пропуске транспорта с грузом через "Красноильск" и запуске пустых через "Дяковцы", пояснил министр. Также прорабатываются варианты увеличения пропускной способности "Порубное", "Дьяково" и "Орловки".

Планируется начать реконструкцию пассажирского терминала на Ужгороде, чтобы разделить потоки транспорта и увеличить пропускную способность для грузовых.

Ситуация на границе с Украиной

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским и польским партнерам по поводу ситуации на украинско-польской границе.

Он рассказал, что поручил украинскому правительству до 24 февраля быть на границе с Польшей, пригласив на встречу там польских премьера и правительство.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств.

Туск отметил, что правительственная встреча Польши да Украины состоится 28 марта в Варшаве.

Напомним, что 9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польские фермеры объявили об акции протеста в Варшаве. Что будут требовать
Польша
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше снова высыпали из поезда украинскую сельхозпродукцию
Александр Кубраков
Зенро
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские фермеры привезли к границе с Польшей уничтоженную армией РФ технику
Техника

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?