Правительственная команда работает на границе с Польшей. Какие решения приняли

23 февраля правительственная команда работает на границе с Польшей, чтобы поддержать постоянство и ритмичность экспорта и запустить альтернативные маршруты экспорта и импорта.
Какие решения приняла правительственная команда на границе с Польшей
Как отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, подготовили перечень начинающих реализовывать решений.
Первое — это запуск контейнерных перевозок по Дунаю в порты румынских портов (Галац и Констанца) и в немецкий Регенсбург. Украинское Дунайское пароходство уже направило предложения крупнейшим автомобильным перевозчикам, идет подготовка к запуску первых рейсов в ближайшие дни. Речные перевозки флотом УДП могут компенсировать перевозки до 5 тысяч грузовиков, отметил Кубраков.
Второе – Укрзализныця. Министр приглашает грузовладельцев, грузоотправителей пользоваться всеми 15 работающими переходами с европейскими странами, что позволит диверсифицировать маршруты и эффективно использовать существующую пограничную инфраструктуру.
По словам Кубракова, уже введен новый интермодальный сервис, объединяющий перевозку контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта. Благодаря ему уже перевезено 50 интермодальных поездов в направлении румынских и польских портов и 155 в направлении украинских, добавил министр.
Третье – это увеличение способности автомобильных пунктов пропуска. По словам министра, это процесс не скорый, но над ним последовательно работают. Кубраков отметил, что завершается реконструкция пункта пропуска Рени, чтобы в марте запустить там совместный контроль с Молдовой.
Кроме того, по его словам, 23 февраля согласовали запуск пустых грузовиков через пункт пропуска "Лужанка", теперь слово за венгерскими коллегами. Им смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн.
С Румынией Украина продолжает говорить о пропуске транспорта с грузом через "Красноильск" и запуске пустых через "Дяковцы", пояснил министр. Также прорабатываются варианты увеличения пропускной способности "Порубное", "Дьяково" и "Орловки".
Ситуация на границе с Украиной
21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским и польским партнерам по поводу ситуации на украинско-польской границе.
Он рассказал, что поручил украинскому правительству до 24 февраля быть на границе с Польшей, пригласив на встречу там польских премьера и правительство.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств.
Туск отметил, что правительственная встреча Польши да Украины состоится 28 марта в Варшаве.
Напомним, что 9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-