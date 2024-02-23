Урядова команда працює на кордоні з Польщею. Які рішення ухвалили

Урядова команда 23 лютого працює на кордоні з Польщею, щоб підтримати сталість і ритмічність експорту та запустити альтернативні маршрути експорту та імпорту.

Які рішення ухвалила урядова команда на кордоні з Польщею

Як відзначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, підготували перелік рішень, які починають реалізовувати.

Перше — це запуск контейнерних перевезень Дунаєм до портів румунських портів (Галац і Констанца) та до німецького Регенсбурга. Українське Дунайське пароплавство вже направило пропозиції найбільшим автомобільним перевізникам, йде підготовка до запуску перших рейсів уже найближчими днями. Річкові перевезення флотом УДП — можуть компенсувати перевезення до 5 тисяч вантажівок, зазначив Кубраков.

Друге — Укрзалізниця. Міністр запрошує вантажовласників, вантажовідправників користуватись усіма 15-ма працюючими переходами з європейськими країнами, що дозволить диверсифікувати маршрути й ефективно використовувати наявну прикордонну інфраструктуру.

За словами Кубракова, вже запроваджений новий інтермодальний сервіс, який об’єднує перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту. Завдяки йому вже перевезено 50 інтермодальних поїздів у напрямку румунських та польських портів і 155 у напрямку українських, додав міністр.

Стосовно експорту Українським коридором — ми також працюємо над організаційними та технічними питаннями розширенням пропускної здатності залізничних ліній до морських портів. Тут варто зазначити, що 93% української аграрної продукції йде саме через морські коридори, — написав Кубраков. Поширити

Третє — це збільшення спроможності автомобільних пунктів пропуску. За словами міністра, це процес не швидкий, але над ним послідовно працюють. Кубраков відзначив, що завершується реконструкція пункту пропуску “Рені”, щоб у березні запустити там спільний контроль з Молдовою.

Крім того, за його словами, 23 лютого погодили запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску “Лужанка”, тепер слово за угорськими колегами. Ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн.

З Румунією Україна продовжує говорити про пропуск транспорту з вантажем через “Красноїльск” та запуск порожніх через “Дяківці, пояснив міністр. Також опрацьовуються варіанти збільшення пропускної спроможності “Порубне”, “Дякове” та “Орлівки”.

Планується розпочати реконструкцію пасажирського терміналу на “Ужгороді”, щоб розділити потоки транспорту та збільшити пропускну здатність для вантажних. Поширити

Ситуація на кордоні з Україною

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських та польських партнерів щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

Він розповів, що доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею, запросивши до зустрічі там польських прем'єра та уряд.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів.

Туск зазначив, що урядова зустріч Польщі так України відбудеться 28 березня у Варшаві.