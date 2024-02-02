Правительство Германии одобрило госбюджет с помощью Украины почти на 7,6 млрд евро

В Германии депутаты Бундестага приняли государственный бюджет страны на 2024 год, где на военную помощь Украине было предусмотрено около 7,6 млрд евро.

Что известно об одобренном госбюджете Германии

О принятии документа сообщается на сайте германского парламента.

"За" отдали голоса 388 парламентариев правящей коалиции, против проголосовали 279 депутатов.

В этом году правительство ФРГ может потратить 476,81 млрд. евро. Чистые заимствования должны составить 39,03 млрд. евро. На военную помощь Украине в документе предусмотрено около 7,6 млрд евро.

По словам главы бюджетного комитета Хельге Брауна, дебаты по бюджету на 2024 год продолжались 68 часов 35 минут.

Ранее представитель коалиционного правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт говорил журналистам, что Германия продолжит военную поддержку Украины и в 2024 году. Он не назвал точной помощи Украины в новом проекте госбюджета-2024, но ранее было объявлено, что ее увеличат с 4 до примерно 8 млрд евро.

Помощь Украине от Германии

Германия — один из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

Берлин уже передал украинским военным зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и многие другие техники.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Кроме того, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.