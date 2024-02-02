Уряд Німеччини схвалив держбюджет з допомогою Україні на майже 7,6 млрд євро

У Німеччині депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік, де на військову допомогу Україні передбачили близько 7,6 млрд євро.

Що відомо про схвалений держбюджет Німеччини

Про ухвалення документа повідомляється на сайті німецького парламенту.

“За” віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів.

Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.

За словами голови бюджетного комітету Хельге Брауна, дебати щодо бюджету на 2024 рік тривали 68 годин 35 хвилин.

Раніше речник коаліційцного уряду ФРН Штеффен Гебештрайт говорив журналістам, що Німеччина продовжить військову підтримку України і 2024 року. Він не назвав точної допомоги України в новому проєкті держбюджету-2024, але раніше було оголошено, що її збільшать з 4 до приблизно 8 млрд євро.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним із основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Берлін уже передав українським військовим зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та багато іншої техніки.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Україну в подальшій допомозі та співпраці в галузі охорони здоров'я.