Правительство одобрило льготы для украинских производителей дронов

Украинские производители дронов смогут получать гранты на льготных условиях. Кабинет Министров поддержал соответствующее решение на заседании 3 мая.

Гранты для украинских производителей дронов: что известно

Производство дронов в Украине будет поддержано грантовыми льготами.

Об этом сообщает правительственный портал.

Грантовые программы являются частью экономической политики "Сделано в Украине". Гранты для производителей дронов будут способствовать развитию высокотехнологичного направления. Кроме того, это новые рабочие места, налоги в бюджеты всех уровней, увеличение спроса на квалифицированные инженерно-технические, IT-кадры. Надежда Бегун Заместитель министра экономики Украины

Предприниматели смогут получать грант от государства в размере 80% от стоимости поданного проекта. Грантовые деньги производители дронов смогут направить на покупку, доставку, монтаж оборудования. Собственные средства могут пойти на пополнение оборотного капитала.

Одним из основных условий гранта является создание определенного количества рабочих мест. Это количество зависит от суммы гранта.

До сегодняшнего дня льготными условиями получения грантов могли воспользоваться только предприятия на деоккупированных территориях. Также Кабмин разрешил выдавать льготные гранты предприятиям Киевской области до конца 2024 года. Поделиться

Правительство усилило контроль за выполнением условий договора. В частности, бизнес, не создавший в определенный срок оговоренное количество рабочих мест, должен вернуть государству пропорциональную сумму от объема гранта в 30-дневный срок с момента обнаружения нарушения.

Кабмин предоставил дополнительные средства на дроны

Выделенных денег хватит на сотни тысяч беспилотников.

Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства.

Сегодня правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд. грн, которые мы уже выделили на беспилотники в этом году. Средства пойдут администрации Госспецсвязи, занимающейся соответствующими закупками.

По его словам, выделенные средства позволят поставить Силам безопасности и обороны 300 тыс беспилотников.