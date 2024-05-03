Уряд ухвалив пільги для українських виробників дронів

Українські виробники дронів зможуть отримувати гранти на пільгових умовах. Кабінет міністрів підтримав відповідне рішення на засіданні 3 травня.
Гранти для українських виробників дронів: що відомо
Виробництво дронів в Україні буде підтримано грантовими пільгами.
Про це повідомляє урядовий портал.
Підприємці зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проекту. Грантові гроші виробники дронів зможуть спрямувати на купівлю, доставку, монтаж обладнання. Власні кошти, зокрема, можуть піти на поповнення оборотного капіталу.
Однією з головних умов гранту є створення певної кількості робочих місць. Ця кількість залежить від суми гранту.
Уряд посилив контроль над виконанням умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.
Кабмін надав додаткові кошти на дрони
Виділених грошей вистачить на сотні тисяч безпілотників.
Про це 30 квітня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду.
Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники цього року. Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, що займається відповідними закупівлями.
За його словами, виділені кошти дозволять поставити Силам безпеки та оборони 300 тис безпілотників.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-