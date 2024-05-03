Уряд ухвалив пільги для українських виробників дронів

Українські виробники дронів зможуть отримувати гранти на пільгових умовах. Кабінет міністрів підтримав відповідне рішення на засіданні 3 травня.

Гранти для українських виробників дронів: що відомо

Виробництво дронів в Україні буде підтримано грантовими пільгами.

Про це повідомляє урядовий портал.

Грантові програми є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Гранти для виробників дронів сприятимуть розвитку високотехнологічного напрямку. Крім того, це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри. Надія Бігун Заступниця міністра економіки України

Підприємці зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проекту. Грантові гроші виробники дронів зможуть спрямувати на купівлю, доставку, монтаж обладнання. Власні кошти, зокрема, можуть піти на поповнення оборотного капіталу.

Однією з головних умов гранту є створення певної кількості робочих місць. Ця кількість залежить від суми гранту.

До сьогодні пільговими умовами отримання грантів могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях. Також Кабмін дозволив видавати пільгові гранти для підприємств Київської області до кінця 2024 року. Поширити

Уряд посилив контроль над виконанням умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

Кабмін надав додаткові кошти на дрони

Виділених грошей вистачить на сотні тисяч безпілотників.

Про це 30 квітня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники цього року. Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, що займається відповідними закупівлями.

За його словами, виділені кошти дозволять поставити Силам безпеки та оборони 300 тис безпілотників.