Правительство Польши обратилось с предложением к Украине о разблокировании границы

Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением для урегулирования блокады границы, которую уже три недели организуют польские перевозчики. В правительстве предлагают Украине согласиться на требования польских перевозчиков.

Что предлагает Украине польское правительство

В правительстве Польши сообщили, что министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьер-министру по вопросам реконструкции Украины Александру Кубракову по поводу протеста польских перевозчиков.

В польском правительстве называют одной из причин акции протеста польских перевозчиков введение украинской стороной электронной очереди.

Это привело к существенному продлению времени ожидания транспортных средств, зарегистрированных в Европейском Союзе, которые возвращались из Украины пустым транспортным средством на пересечение границы Украина – ЕС. Такая система делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Поделиться

Адамчик призвал выполнить требования польских перевозчиков, отменив обязательную регистрацию в электронной очереди транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза, по крайней мере, на двух пунктах пропуска: Зосин-Усцилуг и Нижанковице-Мальховице.

Также министр обратился европейскому комиссару по транспорту Адине Велян о возобновлении необходимости получения разрешений на международные перевозки, отмененных для украинских транспортных фирм.

Польша выявила проблемы, связанные с соблюдением условий договора перевозчиками из Украины и нарушение правил украинскими перевозчиками.

В настоящее время идет подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря 2023 года в Брюсселе.

На нем обсудят последствия соглашения об отмене необходимости получения разрешений на международные перевозки.

Забастовка польских перевозчиков

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".

Они требуют возвращения разрешений на коммерческие перевозки для Украины, отмененных Евросоюзом.

23 ноября поляки начали блокировать четвертый пункт пропуска - "Медика", смежный с украинским ПП "Шегини".

За время забастовки умерли два украинских водителя грузовиков.

23 ноября посол Украины в Польше Василий Зварыч обратился с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств.