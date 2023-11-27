Правительство Польши обратилось с предложением к Украине о разблокировании границы

Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением для урегулирования блокады границы, которую уже три недели организуют польские перевозчики. В правительстве предлагают Украине согласиться на требования польских перевозчиков.
Что предлагает Украине польское правительство
В правительстве Польши сообщили, что министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьер-министру по вопросам реконструкции Украины Александру Кубракову по поводу протеста польских перевозчиков.
В польском правительстве называют одной из причин акции протеста польских перевозчиков введение украинской стороной электронной очереди.
Адамчик призвал выполнить требования польских перевозчиков, отменив обязательную регистрацию в электронной очереди транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза, по крайней мере, на двух пунктах пропуска: Зосин-Усцилуг и Нижанковице-Мальховице.
Также министр обратился европейскому комиссару по транспорту Адине Велян о возобновлении необходимости получения разрешений на международные перевозки, отмененных для украинских транспортных фирм.
Польша выявила проблемы, связанные с соблюдением условий договора перевозчиками из Украины и нарушение правил украинскими перевозчиками.
В настоящее время идет подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря 2023 года в Брюсселе.
На нем обсудят последствия соглашения об отмене необходимости получения разрешений на международные перевозки.
Забастовка польских перевозчиков
С 6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".
Они требуют возвращения разрешений на коммерческие перевозки для Украины, отмененных Евросоюзом.
23 ноября поляки начали блокировать четвертый пункт пропуска - "Медика", смежный с украинским ПП "Шегини".
За время забастовки умерли два украинских водителя грузовиков.
23 ноября посол Украины в Польше Василий Зварыч обратился с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств.
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