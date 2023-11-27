Уряд Польщі звернувся з пропозицією до України щодо розблокування кордону
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Політика
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Уряд Польщі звернувся з пропозицією до України щодо розблокування кордону

Анджей Адамчик
Джерело:  Уряд Польщі

Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для врегулювання блокади кордону, яку вже три тижні організовують польські перевізники. В уряді пропонують Україні погодитися на вимоги польських перевізників.

Що пропонує Україні польський уряд

В уряді Польщі повідомили, що міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа віце-прем’єр-міністру з питань реконструкції України Олександру Кубракову щодо протесту польських перевізників.

У польському уряді називають однієї з причин акції протесту польських перевізників запровадження українською стороною електронної черги.

Це призвело до суттєвого подовження часу очікування транспортних засобів, зареєстрованих у Європейському Союзі, які поверталися з України порожнім транспортним засобом на перетин кордону Україна – ЄС. Така система унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.

Адамчик закликав виконати вимоги польських перевізників, скасувавши обов’язкову реєстрацію в електронній черзі транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу, принаймні на двох пунктах пропуску: Зосін-Усцілуг і Ніжанковіце-Мальховіце.

Також міністр звернувся європейської комісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм.

Польща виявила проблеми, пов’язані з дотриманням умов договору перевізниками з України, та порушення правил українськими перевізниками.

Наразі триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі.

На ньому обговорять наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення.

Страйк польських перевізників

З 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Вони вимагають повернення дозволів на комерційні перевезення для України, які були скасовані Євросоюзом.

23 листопада поляки почали блокувати четвертий пункт пропуску — "Медика", який суміжний з українським ПП "Шегині".

За час страйку померло два українських водія вантажівок.

23 листопада посол України в Польщі Василь Зварич звернувся з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів.

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