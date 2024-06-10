Правительство Польши согласовало создание временной буферной зоны на границе с Беларусью
Категория
Мир
Дата публикации

Правительство Польши согласовало создание временной буферной зоны на границе с Беларусью

Польша
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Источник:  RMF 24

10 июня премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об одобрении резолюции, предусматривающей создание буферной зоны на границе с Республикой Беларусь.

Главные тезисы

  • Инициатива Польши имеет политические и мотивы безопасности из-за нападений на пограничников и увеличения количества мигрантов на границе.
  • Правительство Польши реализует это мероприятие в рамках гибридной войны со стороны Беларуси и России.
  • Буферная зона будет расположена на несколько десятков километров в польскую территорию и должна обеспечить лучшие условия для службы на границе.
  • Идея создания буферной зоны является попыткой оградить границу от нелегальных миграционных потоков и закрепить безопасность пограничников.

Буферная зона усложнит переправку нелегалов через польско-белорусскую границу

10 июня польское правительство провело выездное заседание в городе Белосток, расположенное в чуть более 50 километрах от границы с Беларусью.

В ходе заседания правительство Польши поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации об образовании временной буферной зоны на границе с РБ, где участились нападения на пограничников со стороны нелегальных мигрантов.

На пресс-конференции после заседания Туск рассказал, что министры говорили о том, что страна должна сделать для улучшения ситуации на границе.

Мы одобрили резолюцию о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью... Идея состоит в том, чтобы усложнить переправку нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия для службы как для пограничной службы, так и для военных и полиции.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Высокопоставленный чиновник добавил, что правительство осознает негативные последствия создания такой зоны для населения и будет искать пути, как помочь местным жителям. Туск добавил, что власти будут искать пути, чтобы помочь людям.

Кроме того, Туск рассказал о размерах буферной зоны, которую планируют создать на польско-белорусской границе.

Речь идет о нескольких десятках километров и 200 метрах вглубь. В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около двух километров, но это небольшие участки, и они связаны с присутствием контрабандистов. В этих местах зона будет шире", - рассказал польский премьер.

На польско-белорусской границе растет напряжение из-за наплыва новых мигрантов

На границе Беларуси и Польши растет напряжение из-за увеличения количества мигрантов, пытающихся попасть на территорию Европейского Союза.

Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в том, что с 2021 года эти страны пытаются распространять хаос, выталкивая мигрантов через границу в рамках того, что Варшава называет "гибридной войной".

В то же время в Минске и Москве отрицали такие обвинения.

Как рассказали в польском правительстве, количество людей, прибывающих в страну, становится больше.

В результате действий мигрантов 28 мая скончался пограничник, получивший травмы во время столкновений с ними. Поэтому сейчас правительство премьер-министра Дональда Туска хочет создать специальную зону, чтобы ограничить их действия.

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