Правительство Польши согласовало создание временной буферной зоны на границе с Беларусью

10 июня премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об одобрении резолюции, предусматривающей создание буферной зоны на границе с Республикой Беларусь.
Главные тезисы
- Инициатива Польши имеет политические и мотивы безопасности из-за нападений на пограничников и увеличения количества мигрантов на границе.
- Правительство Польши реализует это мероприятие в рамках гибридной войны со стороны Беларуси и России.
- Буферная зона будет расположена на несколько десятков километров в польскую территорию и должна обеспечить лучшие условия для службы на границе.
- Идея создания буферной зоны является попыткой оградить границу от нелегальных миграционных потоков и закрепить безопасность пограничников.
Буферная зона усложнит переправку нелегалов через польско-белорусскую границу
10 июня польское правительство провело выездное заседание в городе Белосток, расположенное в чуть более 50 километрах от границы с Беларусью.
В ходе заседания правительство Польши поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации об образовании временной буферной зоны на границе с РБ, где участились нападения на пограничников со стороны нелегальных мигрантов.
На пресс-конференции после заседания Туск рассказал, что министры говорили о том, что страна должна сделать для улучшения ситуации на границе.
Высокопоставленный чиновник добавил, что правительство осознает негативные последствия создания такой зоны для населения и будет искать пути, как помочь местным жителям. Туск добавил, что власти будут искать пути, чтобы помочь людям.
Кроме того, Туск рассказал о размерах буферной зоны, которую планируют создать на польско-белорусской границе.
На польско-белорусской границе растет напряжение из-за наплыва новых мигрантов
На границе Беларуси и Польши растет напряжение из-за увеличения количества мигрантов, пытающихся попасть на территорию Европейского Союза.
Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в том, что с 2021 года эти страны пытаются распространять хаос, выталкивая мигрантов через границу в рамках того, что Варшава называет "гибридной войной".
В то же время в Минске и Москве отрицали такие обвинения.
Как рассказали в польском правительстве, количество людей, прибывающих в страну, становится больше.
В результате действий мигрантов 28 мая скончался пограничник, получивший травмы во время столкновений с ними. Поэтому сейчас правительство премьер-министра Дональда Туска хочет создать специальную зону, чтобы ограничить их действия.
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