Уряд Польщі погодив створення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю

10 червня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про схвалення резолюції, яка передбачає створення буферної зони на кордоні з Республікою Білорусь.

Буферна зона ускладнить переправлення нелегалів через польсько-білоруський кордон

10 червня польський уряд провів виїзне засідання в місті Білосток, яке розташоване за трохи більш як 50 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Під час засідання уряд Польщі підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з РБ, де почастішали напади на прикордонників з боку нелегальних мігрантів.

На пресконференції після засідання Туск розповів, що міністри говорили про те, що країна має зробити для покращення ситуації на кордоні.

Ми схвалили резолюцію про створення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю... Ідея полягає в тому, аби ускладнити переправлення нелегальних мігрантів через польсько-білоруський кордон і створити кращі умови для служби, як для прикордонної служби, так і для військових і поліції. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Високопосадовець додав, що уряд усвідомлює негативні наслідки створення такої зони для населення та шукатиме шляхи, як допомогти місцевим мешканцям. Туск додав, що влада шукатиме шляхи, щоб допомогти людям.

Крім цього, Туск розповів про розміри буферної зони, яку планують створити на польсько-білоруському кордоні.

Мовиться про кілька десятків кілометрів і 200 метрів углиб. У заповідниках є місця, де ця зона буде сягати близько двох кілометрів, але це невеликі ділянки, і вони пов’язані з присутністю контрабандистів. У цих місцях зона буде ширшою", — розповів польський прем'єр. Поширити

На польсько-білоруському кордоні зростає напруга через наплив нових мігрантів

На кордоні Білорусі та Польщі зростає напруга через збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити на територію Європейського Союзу.

Польща та ЄС звинуватили Білорусь та Росію в тому, що з 2021 року ці країни намагаються поширювати хаос, виштовхуючи мігрантів через кордон в межах того, що Варшава називає "гібридною війною".

Водночас у Мінську та Москві заперечили такі звинувачення.

Як розповіли у польському уряді, кількість людей, які прибувають до країни, стає більшою.

Внаслідок дій мігрантів 28 травня помер прикордонник, який отримав травми під час сутичок з ними. Тому тепер уряд прем'єр-міністра Дональда Туска хоче створити спеціальну зону, аби обмежити їхні дії.