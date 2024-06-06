6 червня польський лідер Анджей Дуда офіційно оголосив про скликання засідання Ради національної безпеки. За його словами, таке рішення було ухвалене на тлі останніх подій на кордоні з Білоруссю, де суттєво посилився міграційний тиск, а також кількість випадків атак на прикордонників.

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З гучною заявою з цього проводу глава держави виступив під час прибуття до Нормандії 6 червня.

Журналісти попросили політика прокоментувати інцидент з затриманням військовою поліцією трьох солдатів. Як уже згадувалося раніше, останні наприкінці березня й на початку квітня зробили попереджувальні постріли у біженців, що намагались перетнути кордон з боку Білорусі.

За словами Анджея Дуди, затримання його шокувало, і він не розуміє, чому про це оголосили лише зараз.

Президент Польщі також звернув увагу на те, що причиною для занепокоєння є не лише це, а й напади на польських прикордонників, які охороняють кордон з Білоруссю.

У зв'язку з тим, що відбувається у зв'язку з цим останнім часом і в останні місяці, я ухвалив рішення скликати Раду національної безпеки, — оголосив Анджей Дуда. Поширити

За попередніми даними, засідання відбудеться наступного тижня, ймовірно в понеділок, 10 червня, оскільки поки в країні тривають вибори до Європейського парламенту.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

За словами місцевих журналістів, протягом останніх місяців ситуація на білорусько-польському кордоні знову загострилася.

Окрім того, наголошується, що сутички мігрантів з прикордонниками почали спалахувати регулярно.

Польський прем’єр Дональд Туск анонсував обмеження доступу до прикордонної зони після того, як наприкінці травня в районі села Дубичі Церковні прикордонника поранили ножем.