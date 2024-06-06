6 червня польський лідер Анджей Дуда офіційно оголосив про скликання засідання Ради національної безпеки. За його словами, таке рішення було ухвалене на тлі останніх подій на кордоні з Білоруссю, де суттєво посилився міграційний тиск, а також кількість випадків атак на прикордонників.
Головні тези:
- Анджей Дуда виразив занепокоєння через провокації режиму Лукашенка, що призвели до напруженої ситуації на кордоні.
- Сутички мігрантів із прикордонниками стали регулярним явищем на польсько-білоруському кордоні, що вимагає реагування влади.
- Польський прем’єр анонсував обмеження доступу до прикордонної зони після нападу на прикордонників, що сталося у районі села Дубичі Церковні.
- Ситуація на кордоні з Білоруссю продовжує погіршуватися.
Польща збентежена новими провокаціями режиму Лукашенка
З гучною заявою з цього проводу глава держави виступив під час прибуття до Нормандії 6 червня.
Журналісти попросили політика прокоментувати інцидент з затриманням військовою поліцією трьох солдатів. Як уже згадувалося раніше, останні наприкінці березня й на початку квітня зробили попереджувальні постріли у біженців, що намагались перетнути кордон з боку Білорусі.
За словами Анджея Дуди, затримання його шокувало, і він не розуміє, чому про це оголосили лише зараз.
Президент Польщі також звернув увагу на те, що причиною для занепокоєння є не лише це, а й напади на польських прикордонників, які охороняють кордон з Білоруссю.
За попередніми даними, засідання відбудеться наступного тижня, ймовірно в понеділок, 10 червня, оскільки поки в країні тривають вибори до Європейського парламенту.
Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні
За словами місцевих журналістів, протягом останніх місяців ситуація на білорусько-польському кордоні знову загострилася.
Окрім того, наголошується, що сутички мігрантів з прикордонниками почали спалахувати регулярно.
Польський прем’єр Дональд Туск анонсував обмеження доступу до прикордонної зони після того, як наприкінці травня в районі села Дубичі Церковні прикордонника поранили ножем.
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