В Польше созывают Совет нацбезопасности. Дуда назвал причину

6 июня польский лидер Анджей Дуда официально объявил о созыве заседания Совета национальной безопасности. По его словам, такое решение было принято на фоне последних событий на границе с Беларусью, где существенно усилилось миграционное давление, а также количество случаев атак на пограничников.
Главные тезисы
- Анджей Дуда выразил обеспокоенность из-за провокаций режима Лукашенко, которые повлекли за собой напряженную ситуацию на границе.
- Столкновения мигрантов с пограничниками стали регулярным явлением на польско-белорусской границе, власть должна вмешаться.
- Польский премьер анонсировал ограничение доступа к пограничной зоне после нападения на пограничников в районе села Дубичи Церкви.
- Ситуация на границе с Белоруссией продолжает ухудшаться.
Польша обеспокоена новыми провокациями режима Лукашенко
С громким заявлением по этому поводу глава государства выступил во время прибытия в Нормандию 6 июня.
Журналисты попросили политика прокомментировать инцидент с задержанием военной полицией троих солдат. Как уже упоминалось ранее, последние в конце марта и начале апреля произвели предупредительные выстрелы в беженцев, пытавшихся пересечь границу со стороны Беларуси.
По словам Анджея Дуды, задержание его шокировало, и он не понимает, почему об этом объявили только сейчас.
Президент Польши также обратил внимание, что причиной для беспокойства является не только это, но и нападения на польских пограничников, охраняющих границу с Беларусью.
По предварительным данным, заседание состоится на следующей неделе, предположительно в понедельник, 10 июня, поскольку сейчас в стране продолжаются выборы в Европейский парламент.
Что известно о ситуации на польско-белорусской границе
По словам местных журналистов, в последние месяцы ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась.
Кроме того, указано, что столкновения мигрантов с пограничниками начали вспыхивать регулярно.
Польский премьер Дональд Туск анонсировал ограничение доступа к приграничной зоне после того, как в конце мая в районе села Дубичи Церковные пограничника ранили ножом.
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