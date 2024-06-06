В Польше созывают Совет нацбезопасности. Дуда назвал причину
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше созывают Совет нацбезопасности. Дуда назвал причину

Дуда
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Источник:  online.ua

6 июня польский лидер Анджей Дуда официально объявил о созыве заседания Совета национальной безопасности. По его словам, такое решение было принято на фоне последних событий на границе с Беларусью, где существенно усилилось миграционное давление, а также количество случаев атак на пограничников.

Главные тезисы

  • Анджей Дуда выразил обеспокоенность из-за провокаций режима Лукашенко, которые повлекли за собой напряженную ситуацию на границе.
  • Столкновения мигрантов с пограничниками стали регулярным явлением на польско-белорусской границе, власть должна вмешаться.
  • Польский премьер анонсировал ограничение доступа к пограничной зоне после нападения на пограничников в районе села Дубичи Церкви.
  • Ситуация на границе с Белоруссией продолжает ухудшаться.

Польша обеспокоена новыми провокациями режима Лукашенко

С громким заявлением по этому поводу глава государства выступил во время прибытия в Нормандию 6 июня.

Журналисты попросили политика прокомментировать инцидент с задержанием военной полицией троих солдат. Как уже упоминалось ранее, последние в конце марта и начале апреля произвели предупредительные выстрелы в беженцев, пытавшихся пересечь границу со стороны Беларуси.

По словам Анджея Дуды, задержание его шокировало, и он не понимает, почему об этом объявили только сейчас.

Президент Польши также обратил внимание, что причиной для беспокойства является не только это, но и нападения на польских пограничников, охраняющих границу с Беларусью.

В связи с тем, что происходит в последнее время и в последние месяцы, я принял решение созвать Совет национальной безопасности, — объявил Анджей Дуда.

По предварительным данным, заседание состоится на следующей неделе, предположительно в понедельник, 10 июня, поскольку сейчас в стране продолжаются выборы в Европейский парламент.

Что известно о ситуации на польско-белорусской границе

По словам местных журналистов, в последние месяцы ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась.

Кроме того, указано, что столкновения мигрантов с пограничниками начали вспыхивать регулярно.

Польский премьер Дональд Туск анонсировал ограничение доступа к приграничной зоне после того, как в конце мая в районе села Дубичи Церковные пограничника ранили ножом.

Польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, пытавшимся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью, — сообщали тогда местными СМИ.

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