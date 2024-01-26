Польские министры из правительства нового премьера Дональда Туска проигнорировали мероприятие, на которое их пригласил президент страны Анджей Дуда.

Команда Туска бросила непубличный вызов Дуде

Эту информацию официально подтвердила канцелярия главы Польши.

Там заявляют о том, что Анджей Дуда пригласил министров из правительства Дональда Туска в президентский дворец по случаю торжественного включения в состав Совета общественного диалога.

Министры в последнюю минуту отменили свое участие в мероприятии, дата которого была согласована, а десять министров предварительно подтвердили свое присутствие раньше, - сообщает канцелярия польского лидера. Поделиться

На фоне демарша мероприятие пришлось отменить,

В команде Анджея Дуды обращают внимание на то, что "это первый случай, когда члены правительства отменили свое участие в церемонии".

Такая церемония является многолетней традицией и подчеркивает, что социальный диалог является одним из фундаментальных достижений Польши после 1989 года. Президент Анджей Дуда, как он неоднократно подчеркивал, всегда готов к сотрудничеству в важнейших для поляков вопросах. Он надеется, что церемония состоится как можно быстрее, - отмечает канцелярия президента Польши. Поделиться

Prezydent @AndrzejDuda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego członków rządu @donaldtusk na uroczystość powołania ich w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS). Ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu, którego termin był uzgodniony, a dziesięciu ministrów… pic.twitter.com/5sfbrUjpzj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 25, 2024

Что известно о предыдущих конфликтах Туска и Дуды

Как уже упоминалось ранее, недавно Анджей Дуда на фоне конфликта с новым правительством Дональда Туска по поводу бюджета и преследования бывших чиновников заявил, что "не видит возможности" проведения в стране досрочных выборов.

Если бюджет будет принят, то направление его в Конституционный суд не приведет к досрочным выборам. Я надеюсь, что нам удастся подписать бюджет мирно, – добавил польский президент. Поделиться

Стоит отметить, что ранее Туск обвинял команду Дуды в том, что она не решала проблему блокады на украинской границе.