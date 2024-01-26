Польские министры из правительства нового премьера Дональда Туска проигнорировали мероприятие, на которое их пригласил президент страны Анджей Дуда.
Команда Туска бросила непубличный вызов Дуде
Эту информацию официально подтвердила канцелярия главы Польши.
Там заявляют о том, что Анджей Дуда пригласил министров из правительства Дональда Туска в президентский дворец по случаю торжественного включения в состав Совета общественного диалога.
На фоне демарша мероприятие пришлось отменить,
В команде Анджея Дуды обращают внимание на то, что "это первый случай, когда члены правительства отменили свое участие в церемонии".
Что известно о предыдущих конфликтах Туска и Дуды
Как уже упоминалось ранее, недавно Анджей Дуда на фоне конфликта с новым правительством Дональда Туска по поводу бюджета и преследования бывших чиновников заявил, что "не видит возможности" проведения в стране досрочных выборов.
Стоит отметить, что ранее Туск обвинял команду Дуды в том, что она не решала проблему блокады на украинской границе.
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