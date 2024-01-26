Польські міністри з уряду нового прем’єра Дональда Туска проігнорували захід, на який їх запросив президент країни Анджей Дуда.

Команда Туска кинула непублічний виклик Дуді

Цю інформацію офіційно підтвердила канцелярія глави Польщі.

Там заявляють про те, що Анджей Дуда запросив міністрів з уряду Дональда Туска до президентського палацу з нагоди урочистого включення їх до складу Ради суспільного діалогу.

Міністри в останню хвилину скасували свою участь у заході, дата якого була узгоджена, а десять міністрів попередньо підтвердили свою присутність раніше, — повідомляє канцелярія польського лідера. Поширити

На тлі демаршу захід довелось скасувати,

У команді Анджея Дуди звертають увагу на те, що "це перший випадок, коли члени уряду скасували свою участь у церемонії".

Така церемонія є багаторічною традицією і підкреслює, що соціальний діалог є одним з фундаментальних досягнень Польщі після 1989 року…Президент Анджей Дуда, як він неодноразово підкреслював, завжди готовий до співпраці у найважливіших для поляків питаннях. Він сподівається, що церемонія відбудеться якнайшвидше, — зазначає канцелярія президента Польщі. Поширити

Prezydent @AndrzejDuda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego członków rządu @donaldtusk na uroczystość powołania ich w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS). Ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu, którego termin był uzgodniony, a dziesięciu ministrów… pic.twitter.com/5sfbrUjpzj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 25, 2024

Що відомо про попередні конфлікти Туска та Дуди

Як уже згадувалося раніше, нещодавно Анджей Дуда на тлі конфлікту з новим урядом Дональда Туска щодо бюджету й переслідування колишніх урядовців заявив, що "не бачить можливості" проведення в країні дострокових виборів.

Якщо бюджет буде ухвалений, то навіть направлення його до Конституційного суду не призведе до дострокових виборів. Я сподіваюся, що нам вдасться підписати бюджет мирно, — додав польський президент. Поширити

Варто також зазначити, що раніше Туск звинувачував команду Дуди у тому, що вона не розв’язувала проблему блокади на українському кордоні.