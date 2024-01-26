Польські міністри з уряду нового прем’єра Дональда Туска проігнорували захід, на який їх запросив президент країни Анджей Дуда.
Команда Туска кинула непублічний виклик Дуді
Цю інформацію офіційно підтвердила канцелярія глави Польщі.
Там заявляють про те, що Анджей Дуда запросив міністрів з уряду Дональда Туска до президентського палацу з нагоди урочистого включення їх до складу Ради суспільного діалогу.
На тлі демаршу захід довелось скасувати,
У команді Анджея Дуди звертають увагу на те, що "це перший випадок, коли члени уряду скасували свою участь у церемонії".
Що відомо про попередні конфлікти Туска та Дуди
Як уже згадувалося раніше, нещодавно Анджей Дуда на тлі конфлікту з новим урядом Дональда Туска щодо бюджету й переслідування колишніх урядовців заявив, що "не бачить можливості" проведення в країні дострокових виборів.
Варто також зазначити, що раніше Туск звинувачував команду Дуди у тому, що вона не розв’язувала проблему блокади на українському кордоні.
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