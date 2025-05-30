Правительство приняло изменения насчет порядка бронирования военнообязанных
Категория
Украина
Дата публикации

Правительство приняло изменения насчет порядка бронирования военнообязанных

Министерство экономики Украины
мобилизация
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Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных – объемы бронирований возрастут.

Главные тезисы

  • Правительство Украины внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных, позволяя критически важным предприятиям бронировать 100% военнообязанных.
  • Новые условия для предприятий топливно-энергетического комплекса позволяют применять любые три установленных критерия.
  • Изменения направлены на гибкое реагирование государства на потребности обороны и поддержку критических предприятий.

Критически важные предприятия смогут бронировать 100% рабочих

В Минэкономики уточнили, что эти изменения позволили бронированию 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, определенных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Кроме того, введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты топливно-энергетического комплекса. Такие предприятия могут применять любые три установленных критерия — пока не обязательны критерии по отсутствию задолженности по уплате налогов и уровню средней ЗП на предприятии не менее 20 тысяч грн.

Также для таких предприятий отменили требование уровня среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 тысяч грн.

Это решение позволяет государству более гибко реагировать на нужды обороны и поддерживать бесперебойное функционирование предприятий, играющих критическую роль в жизнеобеспечении населения и защите страны. Мы поддерживаем как энергетические компании, так и тех, кто занимается обеспечением армии — от дронов до медицинской подготовки, — отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Условия бронирования остаются неизменными:

  • Предприятие должно быть включено в перечень критически важных — по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т.п.).

  • Подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал Действие.

  • Ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы.

Напомним, что действующая процедура бронирования работников остается цифровой, прозрачной и унифицированной через единый государственный портал Действие.

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