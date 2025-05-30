Правительство приняло изменения насчет порядка бронирования военнообязанных

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных – объемы бронирований возрастут.
Главные тезисы
- Правительство Украины внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных, позволяя критически важным предприятиям бронировать 100% военнообязанных.
- Новые условия для предприятий топливно-энергетического комплекса позволяют применять любые три установленных критерия.
- Изменения направлены на гибкое реагирование государства на потребности обороны и поддержку критических предприятий.
Критически важные предприятия смогут бронировать 100% рабочих
В Минэкономики уточнили, что эти изменения позволили бронированию 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, определенных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
Кроме того, введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты топливно-энергетического комплекса. Такие предприятия могут применять любые три установленных критерия — пока не обязательны критерии по отсутствию задолженности по уплате налогов и уровню средней ЗП на предприятии не менее 20 тысяч грн.
Также для таких предприятий отменили требование уровня среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 тысяч грн.
Условия бронирования остаются неизменными:
Предприятие должно быть включено в перечень критически важных — по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т.п.).
Подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал Действие.
Ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы.
Напомним, что действующая процедура бронирования работников остается цифровой, прозрачной и унифицированной через единый государственный портал Действие.
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