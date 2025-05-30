Уряд ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних
Категорія
Україна
Дата публікації

Уряд ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних

Міністерство економіки України
мобілізація

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних — обсяги бронювань зростуть.

Головні тези:

  • Затверджені зміни дозволяють критично важливим підприємствам бронювати 100% військовозобов'язаних.
  • Нові умови для підприємств паливно-енергетичного комплексу дають можливість застосовувати будь-які три встановлені критерії.
  • Рішення про зміни спрямоване на гнучке реагування держави на потреби оборони та підтримку критичних підприємств.

Критично важливі підприємства зможуть бронювати 100% робітників

У Мінекономіки уточнили, що ці зміни дозволили бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

Крім того, запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії — наразі не обовʼязкові критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої ЗП на підприємстві не менше за 20 тисяч грн.

Також для таких підприємств скасували вимогу щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тисяч грн.

Це рішення дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни. Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки, — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Умови для бронювання залишаються незмінними:

  • Підприємство має бути включене до переліку критично важливих — за поданням відповідного органу (Міноборони, Міненерго тощо).

  • Подання заяви здійснюється виключно в цифровому форматі через портал Дія.

  • Відповідальність за формування списків підприємств покладено на уповноважені державні органи.

Нагадаємо, що діюча процедура бронювання працівників залишається цифровою, прозорою та уніфікованою — через єдиний державний портал Дія.

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