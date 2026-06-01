Правительство РФ запретило экспорт авиатоплива на фоне дальнобойных санкций Украины

Россия не будет экспортировать авиационное горючее

В заявлении, которое опубликовала прессслужба российского кабмина, говорится, что новым решением ограничивается экспорт горючего для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

Цель принятого решения — обеспечение стабильной ситуации на внутреннем рынке горючего.

Под запрет не будут подпадать горючее в технологических емкостях воздушных судов, авиационный керосин, оформленный по таможенным процедурам до вступления в силу ограничений, а также поставки в рамках межправительственных соглашений.

Новое ограничение было введено после действующего с конца марта запрета на вывоз бензина на фоне ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, в результате которых, по оценкам, остановились почти все НПЗ в центральной части России, а нефтекомпании потеряли 25% мощностей по производству топлива.

В прошлом месяце полностью или частично останавливали производство шесть российских НПЗ, в частности «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла» и «Киришинефтеоргсинтез» «Сургутнефтегаза» (четвертое и второе место по мощности в России).

По информации медиа, в минувший вторник ситуация на рынке горючего обсуждалась у вице-премьера РФ Александра Новака, к которому вызвали представителей нефтяных компаний. По итогам обсуждений нефтяникам было рекомендовано сдерживать экспорт нефтепродуктов. Кроме авиакеросина власти могут запретить вывоз из страны дизтоплива, отмечал один из собеседников.

По подсчетам Reuters, ко второй половине мая в связи с налетами украинских дронов в России остановились НПЗ суммарной мощностью 238 тысяч тонн в сутки. Это примерно четверть общероссийских мощностей.