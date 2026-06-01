Правительство РФ запретило экспорт авиатоплива на фоне дальнобойных санкций Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Правительство РФ запретило экспорт авиатоплива на фоне дальнобойных санкций Украины

самолет
Читати українською
Источник:  Укринформ

Российское правительство до 30 ноября запретило экспорт из страны авиационного горючего.

Главные тезисы

  • Правительство РФ установило временный запрет на экспорт авиатоплива для обеспечения стабильности внутреннего рынка.
  • Удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам привели к остановке почти всех НПЗ в центральной части России.

Россия не будет экспортировать авиационное горючее

В заявлении, которое опубликовала прессслужба российского кабмина, говорится, что новым решением ограничивается экспорт горючего для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

Цель принятого решения — обеспечение стабильной ситуации на внутреннем рынке горючего.

Под запрет не будут подпадать горючее в технологических емкостях воздушных судов, авиационный керосин, оформленный по таможенным процедурам до вступления в силу ограничений, а также поставки в рамках межправительственных соглашений.

Новое ограничение было введено после действующего с конца марта запрета на вывоз бензина на фоне ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, в результате которых, по оценкам, остановились почти все НПЗ в центральной части России, а нефтекомпании потеряли 25% мощностей по производству топлива.

В прошлом месяце полностью или частично останавливали производство шесть российских НПЗ, в частности «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла» и «Киришинефтеоргсинтез» «Сургутнефтегаза» (четвертое и второе место по мощности в России).

По информации медиа, в минувший вторник ситуация на рынке горючего обсуждалась у вице-премьера РФ Александра Новака, к которому вызвали представителей нефтяных компаний. По итогам обсуждений нефтяникам было рекомендовано сдерживать экспорт нефтепродуктов. Кроме авиакеросина власти могут запретить вывоз из страны дизтоплива, отмечал один из собеседников.

По подсчетам Reuters, ко второй половине мая в связи с налетами украинских дронов в России остановились НПЗ суммарной мощностью 238 тысяч тонн в сутки. Это примерно четверть общероссийских мощностей.

При этом в центральной части РФ нефтепереработка практически остановилась после ударов по крупным заводам в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле, суммарно выпускавших более 30% всего автобензина в стране и около 25% дизельного горючего.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила Волгоградский НПЗ и НПС "Ярославль-3"
Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки Украины – список пораженных целей
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России горят НПЗ и нефтебаза после атаки дронов — видео
"Бавовна" в России 31 мая - первые подробности и видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина атаковала НПЗ "Саратовский" и пункты управления врага
Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ отчитывается о новых успехах украинских войск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?