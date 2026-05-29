Украина поразила Волгоградский НПЗ и НПС "Ярославль-3"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила Волгоградский НПЗ и НПС "Ярославль-3"

Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки Украины – список пораженных целей
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины произвели поражение ряда важных объектов страны-агрессорки России. В этот раз под удары украинских воинов попали Волгоградский НПЗ, НПС "Ярославль-3", ЗРК "Тор-М2", склад МТЗ и пункты управления БПЛА врага.

Главные тезисы

  • Поражён склад материально-технических средств противника в Луганской области.
  • Масштабы нанесенных повреждений уточняются и будут объявлены чуть позже.

Новые дипстрайки Украины — список пораженных целей

Одним из первых под удар попал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод — там сразу начался пожар.

Этот завод является частью нефтяной компании "ЛУКойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ.

В целом, украинские воины смогли поразить установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти.

Что важно понимать, завод уже остановил производственные процессы.

Поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" (Ярославская обл., РФ). Зафиксировано поражение цели и пожар на территории станции. Подтверждается горение двух резервуаров с нефтью — 50 000 м3 и 20 000 м3. Масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк".

Именно по ней нефть из Сибири и севера России направляется в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и Беларусь.

Не смогли россияне уберечь от украинских атак и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", командно-наблюдательный пункт в Лимане, а также пункты управления БПЛА на разных локациях.

Кроме того, украинские воины нанесли поражения по районам сосредоточения живой силы противника в районах Новопетровки и Новогригорьевки в Запорожье, Родинского Донецкой области, Клевени (Курская обл., РФ), Январского на Днепропетровщине и Басовки Сумской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР накрывает огнем сухопутный коридор "Крым-Донецк" — видео
ГУР
ГУР блокируют и уничтожают российскую логистику
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Ликвидирован канал российской контрабанды". Первые подробности спецоперации ГУР, СБУ и ВМС
ГУР
ГУр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский предупредил о планах России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?