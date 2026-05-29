Украина поразила Волгоградский НПЗ и НПС "Ярославль-3"

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины произвели поражение ряда важных объектов страны-агрессорки России. В этот раз под удары украинских воинов попали Волгоградский НПЗ, НПС "Ярославль-3", ЗРК "Тор-М2", склад МТЗ и пункты управления БПЛА врага.
Главные тезисы
- Поражён склад материально-технических средств противника в Луганской области.
- Масштабы нанесенных повреждений уточняются и будут объявлены чуть позже.
Новые дипстрайки Украины — список пораженных целей
Одним из первых под удар попал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод — там сразу начался пожар.
Этот завод является частью нефтяной компании "ЛУКойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ.
В целом, украинские воины смогли поразить установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти.
Что важно понимать, завод уже остановил производственные процессы.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк".
Именно по ней нефть из Сибири и севера России направляется в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и Беларусь.
Не смогли россияне уберечь от украинских атак и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", командно-наблюдательный пункт в Лимане, а также пункты управления БПЛА на разных локациях.
