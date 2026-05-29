Україна уразила Волгоградський НПЗ і НПС “Ярославль-3”

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України здійснили ураження низки важливих об’єктів країни-агресорки Росії. Цього разу під удари українських воїнів потрапили Волгоградський НПЗ, НПС “Ярославль-3”, ЗРК “Тор-М2”, склад МТЗ та пункти управління БпЛА ворога.

Головні тези:

  • Уражено склад матеріально-технічних засобів противника на Луганщині.
  • Масштаби завданих пошкоджень уточнюються та будуть оголошені згодом.

Нові діпстрайки України — список уражених цілей

Одним з перших під удар потрапив Волгоградський нафтопереробний завод — там одразу почалася пожежа.

Цей завод є частиною нафтової компанії “Лукойл” та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

Загалом українські воїни змогли уразити установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти.

Що важливо розуміти, завод уже зупинив виробничі процеси.

Уражено нафтоперекачувальну станцію “Ярославль-3” (Ярославська обл., рф). Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території станції. Підтверджується горіння двох резервуарів з нафтою — 50 000 м3 та 20 000 м3. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3" є вузловою станцією трубопроводу "Сургут-Полоцьк".

Саме по ній нафта з Сибіру та півночі Росії прямує до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.

Не змогли росіяни вберегти від українських атак і зенітний ракетний комплекс “Тор-М2”, командно-спостережний пункт у Лимані, а також пункти управління БпЛА на різних локаціях.

Окрім того, українські воїни завдали уражень по районах зосередження живої сили противника у районах Новопетрівки та Новогригорівки на Запоріжжі, Родинського Донецької області, Клєвені (Курська обл., рф), Січневого на Дніпропетровщині та Басівки Сумської області.

