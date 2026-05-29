Україна уразила Волгоградський НПЗ і НПС “Ярославль-3”

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України здійснили ураження низки важливих об’єктів країни-агресорки Росії. Цього разу під удари українських воїнів потрапили Волгоградський НПЗ, НПС “Ярославль-3”, ЗРК “Тор-М2”, склад МТЗ та пункти управління БпЛА ворога.
Головні тези:
- Уражено склад матеріально-технічних засобів противника на Луганщині.
- Масштаби завданих пошкоджень уточнюються та будуть оголошені згодом.
Нові діпстрайки України — список уражених цілей
Одним з перших під удар потрапив Волгоградський нафтопереробний завод — там одразу почалася пожежа.
Цей завод є частиною нафтової компанії “Лукойл” та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.
Загалом українські воїни змогли уразити установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти.
Що важливо розуміти, завод уже зупинив виробничі процеси.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3" є вузловою станцією трубопроводу "Сургут-Полоцьк".
Саме по ній нафта з Сибіру та півночі Росії прямує до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.
Не змогли росіяни вберегти від українських атак і зенітний ракетний комплекс “Тор-М2”, командно-спостережний пункт у Лимані, а також пункти управління БпЛА на різних локаціях.
