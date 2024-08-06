Правительство отменило отключение света части бизнеса. Что это значит

Кабмин принял постановление, согласно которому графики отключений света не будут действовать на бизнес, использующий более 80% электроэнергии собственного производства.
Главные тезисы
- Отмена графиков отключения электроэнергии для бизнеса, использующего свыше 80% собственного производства, стимулирует энергетическую автономию.
- Украина успешно стабилизировала энергосистему после атак преступной армии РФ благодаря усилиям украинских энергетиков.
- Заместитель главы Минэнерго призывает уменьшить потребление энергии утром и вечером для снижения нагрузки на систему.
- Преступная армия РФ продолжает атаки на объекты энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах Украины.
В Украине отменили отключение света части бизнеса
Как сообщил премьер Денис Шмигаль, правительство приняло постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений.
Постановление вносит изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения.
Как Украине удалось стабилизировать энергосистему после атак преступной армии РФ
По словам замглавы Минэнерго Светланы Гринчук, благодаря круглосуточной работе украинских энергетиков удалось добиться стабилизации энергосистемы и ликвидировать часть последствий в результате ракетных атак преступной армии РФ.
Она подчеркнула, что все украинские энергетические компании сейчас проводят работу по восстановлению поврежденных российскими оккупантами объектов энергосистемы.
Также Гринчук добавила, что преступная армия РФ не прекращает атаки на объекты энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах.
Вместе с тем заместитель главы Минэнерго призвала украинцев уменьшить использование энергоемких приборов утром с 7 до 11 и вечером с 17 до 22, чтобы уменьшить нагрузку на систему.
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