В Укрэнерго предупредили о вероятности возврата отключений света в Украине
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Экономика
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В Укрэнерго предупредили о вероятности возврата отключений света в Украине

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Вадима Кудрицкого, возвращение жары в Украину может заставить регулятора снова ввести отключение света в Украине.

Главные тезисы

  • Руководство НЭК “Укрэнерго” предупреждает о возможных отключениях света в Украине из-за возвращения жаркой погоды.
  • Усилия украинских энергетиков и сотрудничество с Польшей помогают подготовиться к отопительному сезону и предотвратить кризис в энергосистеме.
  • Стабилизация энергосистемы после атак РФ была достигнута благодаря непрерывной работе специалистов и восстановлению поврежденных объектов.
  • Призыв уменьшить использование энергоемких устройств поможет снизить нагрузку на систему и предотвратить возможные отключения электричества.

В каком случае в Украине вернутся к отключениям света

Кудрицкий отметил, что в течение последней недели в Украине бездействовали отключения света.

Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительны, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго, - подчеркнул руководитель НЭК "Укрэнерго".

Он отметил, что в настоящее время в Украине проводится подготовка к отопительному сезону.

В частности, Украина активно сотрудничает с Польшей по расширению технических возможностей и увеличению объемов снабжения электроэнергией из соседней страны в зимний период.

Как Украине удалось стабилизировать энергосистему после атак преступной армии РФ

По словам замглавы Минэнерго Светланы Гринчук, благодаря круглосуточной работе украинских энергетиков удалось добиться стабилизации энергосистемы и ликвидировать часть последствий в результате ракетных атак преступной армии РФ.

Сегодня в результате круглосуточной работы наших энергетиков в последние месяцы, когда энергосистема подвергалась таким массированным, сокрушительным ударам со стороны россиян, нам все-таки удалось стабилизировать работу, - отметила Гринчук.

В Украине могут вернуться к отключениям света в августе
Энергосистема Украины

Она подчеркнула, что все украинские энергетические компании сейчас проводят работу по восстановлению поврежденных российскими оккупантами объектов энергосистемы.

Также Гринчук добавила, что преступная армия РФ не прекращает атаки на объекты энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах.

Вместе с тем заместитель главы Минэнерго призвала украинцев уменьшить использование энергоемких приборов утром с 7 до 11 и вечером с 17 до 22, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

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