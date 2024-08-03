По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Вадима Кудрицкого, возвращение жары в Украину может заставить регулятора снова ввести отключение света в Украине.

В каком случае в Украине вернутся к отключениям света

Кудрицкий отметил, что в течение последней недели в Украине бездействовали отключения света.

Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительны, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго, - подчеркнул руководитель НЭК "Укрэнерго". Поделиться

Он отметил, что в настоящее время в Украине проводится подготовка к отопительному сезону.

В частности, Украина активно сотрудничает с Польшей по расширению технических возможностей и увеличению объемов снабжения электроэнергией из соседней страны в зимний период.

Как Украине удалось стабилизировать энергосистему после атак преступной армии РФ

По словам замглавы Минэнерго Светланы Гринчук, благодаря круглосуточной работе украинских энергетиков удалось добиться стабилизации энергосистемы и ликвидировать часть последствий в результате ракетных атак преступной армии РФ.

Сегодня в результате круглосуточной работы наших энергетиков в последние месяцы, когда энергосистема подвергалась таким массированным, сокрушительным ударам со стороны россиян, нам все-таки удалось стабилизировать работу, - отметила Гринчук. Поделиться

Энергосистема Украины

Она подчеркнула, что все украинские энергетические компании сейчас проводят работу по восстановлению поврежденных российскими оккупантами объектов энергосистемы.

Также Гринчук добавила, что преступная армия РФ не прекращает атаки на объекты энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах.

Вместе с тем заместитель главы Минэнерго призвала украинцев уменьшить использование энергоемких приборов утром с 7 до 11 и вечером с 17 до 22, чтобы уменьшить нагрузку на систему.