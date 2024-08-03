В Укренерго попередили про ймовірність повернення відключень світла в Україні
Категорія
Економіка
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В Укренерго попередили про ймовірність повернення відключень світла в Україні

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Вадима Кудрицького, повернення спеки в Україну може змусити регулятора знову запровадити відключення світла в Україні. 

Головні тези:

  • Повернення спеки може спровокувати запровадження відключень світла в Україні.
  • Україна активно готується до опалювального сезону та розширює співпрацю з Польщею для забезпечення електроенергією взимку.
  • Стабілізація енергосистеми після атак з РФ відбулася завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків та ліквідації наслідків атак.
  • Українські енергетичні компанії відновлюють пошкоджені об'єкти енергосистеми, які постраждали від атак РФ.
  • Зменшення використання енергоємних пристроїв може допомогти зменшити навантаження на енергосистему та уникнути відключень світла.

У якому разі в Україні повернуться до відключень світла

Кудрицький зазначив, що протягом останнього тижня в Україні не діяли відключення світла.

Це важливе полегшення для всіх українців, але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями і за повідомленнями ваших обленерго, - підкреслив керівник НЕК “Укренерго”.

Він зазначив, що наразі в Україні проводиться підготовка до опалювального сезону.

Зокрема, Україна активно співпрацює із Польщею щодо розширення технічних можливостей і збільшення обсягів постачання електроенергії із сусідньої країни у зимовий період.

Як Україні вдалось стабілізувати енергосистему після атак злочинної армії РФ

За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук, завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків вдалось домогтись стабілізації енергосистеми та ліквідувати частину наслідків в результаті ракетних атак злочинної армії РФ.

Сьогодні в результаті цілодобової роботи наших енергетиків протягом останніх місяців, коли енергосистема піддавалася таким масованим, нищівним ударам з боку росіян, нам все-таки вдалося стабілізувати роботу, - зазначила Гринчук.

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Вона підкреслила, що всі українські енергетичні компанії наразі проводять роботу з відновлення пошкоджених російськими окупантами об’єктів енергосистеми.

Також Гринчук додала, що злочинна армія РФ не припиняє атак на об’єкти енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах.

Разом з тим заступниця глави Міненерго закликала українців зменшити використання енергоємних приладів вранці з 7-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 22-ї, щоб зменшити навантаження на систему.

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