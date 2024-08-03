За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Вадима Кудрицького, повернення спеки в Україну може змусити регулятора знову запровадити відключення світла в Україні.
Головні тези:
- Повернення спеки може спровокувати запровадження відключень світла в Україні.
- Україна активно готується до опалювального сезону та розширює співпрацю з Польщею для забезпечення електроенергією взимку.
- Стабілізація енергосистеми після атак з РФ відбулася завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків та ліквідації наслідків атак.
- Українські енергетичні компанії відновлюють пошкоджені об'єкти енергосистеми, які постраждали від атак РФ.
- Зменшення використання енергоємних пристроїв може допомогти зменшити навантаження на енергосистему та уникнути відключень світла.
У якому разі в Україні повернуться до відключень світла
Кудрицький зазначив, що протягом останнього тижня в Україні не діяли відключення світла.
Він зазначив, що наразі в Україні проводиться підготовка до опалювального сезону.
Зокрема, Україна активно співпрацює із Польщею щодо розширення технічних можливостей і збільшення обсягів постачання електроенергії із сусідньої країни у зимовий період.
Як Україні вдалось стабілізувати енергосистему після атак злочинної армії РФ
За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук, завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків вдалось домогтись стабілізації енергосистеми та ліквідувати частину наслідків в результаті ракетних атак злочинної армії РФ.
Вона підкреслила, що всі українські енергетичні компанії наразі проводять роботу з відновлення пошкоджених російськими окупантами об’єктів енергосистеми.
Також Гринчук додала, що злочинна армія РФ не припиняє атак на об’єкти енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах.
Разом з тим заступниця глави Міненерго закликала українців зменшити використання енергоємних приладів вранці з 7-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 22-ї, щоб зменшити навантаження на систему.
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