За словами радника прем'єр-міністра з питань енергетики Юрія Бойка, в Україні протягом кількох наступних місяців відключення світла матимуть незначний характер, або ж взагалі не застосовуватимуться.

Що відомо про перспективу скасування відключень світла в Україні

Бойко зазначив, що погода в Україні вже не така спекотна, а генерації в системі стало більше.

Відповідно, знизилось споживання. Ми, на жаль, будучи погодозалежними, дякуючи сьогоднішній погоді, перебуває у відносному балансі, - підкреслив радник очільника уряду. Поширити

Енергосистема в Україні

У разі відсутності "зовнішнього впливу", Україна протягом наступних трьох місяців може перебувати в вищезгаданому відносному балансі.

Це означає, що якщо обмеження й будуть виникати, вони нестимуть незначний характер, - зазначає Бойко. Поширити

Що кажуть в Укренерго

Глава правління “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що енергетики продовжують роботу з ремонту пошкоджених в результаті атак злочинної армії РФ енергооб’єктів.

Він закликав українців переносити максимальне споживання електроенергії на денні години, з 11:00 до 15:00 заради зниження навантаження на енергосистему.

За його словами, “Укренерго” наразі не планує відключень світла.