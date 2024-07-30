В Україні найближчим часом можуть скасувати відключення світла
Категорія
Економіка
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В Україні найближчим часом можуть скасувати відключення світла

Енергосистема України
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами радника прем'єр-міністра з питань енергетики Юрія Бойка, в Україні протягом кількох наступних місяців відключення світла матимуть незначний характер, або ж взагалі не застосовуватимуться. 

Головні тези:

  • Україна має намір скасувати або подекуди зменшити відключення світла у наступні місяці.
  • Зменшення споживання електроенергії через пом'якшення погодних умов та збільшення генерації призвело до відносного балансу в енергосистемі.
  • Енергетичні компанії проводять ремонти пошкоджених об'єктів та закликають переносити споживання енергії на денний час для зниження навантаження.
  • Керівництво “Укренерго” заявляє, що наразі не планує відключення електропостачання, підтримуючи додаткові потужності для забезпечення споживачів.
  • Важливою є ощадливе енергоспоживання та перенос енерговитрат на денний період для оптимальної ефективності сонячних станцій та зменшення навантаження на енергосистему.

Що відомо про перспективу скасування відключень світла в Україні

Бойко зазначив, що погода в Україні вже не така спекотна, а генерації в системі стало більше.

Відповідно, знизилось споживання. Ми, на жаль, будучи погодозалежними, дякуючи сьогоднішній погоді, перебуває у відносному балансі, - підкреслив радник очільника уряду.

В Україні скасовують відключення світла на кілька найближчих місяців
Енергосистема в Україні

У разі відсутності "зовнішнього впливу", Україна протягом наступних трьох місяців може перебувати в вищезгаданому відносному балансі.

Це означає, що якщо обмеження й будуть виникати, вони нестимуть незначний характер, - зазначає Бойко.

Що кажуть в Укренерго

Глава правління “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що енергетики продовжують роботу з ремонту пошкоджених в результаті атак злочинної армії РФ енергооб’єктів.

Він закликав українців переносити максимальне споживання електроенергії на денні години, з 11:00 до 15:00 заради зниження навантаження на енергосистему.

За його словами, “Укренерго” наразі не планує відключень світла.

Спекотна погода відступила на 10 градусів вниз, минулого тижня з планового ремонту вийшли додаткові генеруючі потужності. Споживачі отримали перепочинок на певний час. До всіх одне прохання - якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11-ої до 15-ої. В цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій. І, будь ласка, звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку, - закликав Кудрицький.

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