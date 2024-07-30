За словами радника прем'єр-міністра з питань енергетики Юрія Бойка, в Україні протягом кількох наступних місяців відключення світла матимуть незначний характер, або ж взагалі не застосовуватимуться.
Головні тези:
- Україна має намір скасувати або подекуди зменшити відключення світла у наступні місяці.
- Зменшення споживання електроенергії через пом'якшення погодних умов та збільшення генерації призвело до відносного балансу в енергосистемі.
- Енергетичні компанії проводять ремонти пошкоджених об'єктів та закликають переносити споживання енергії на денний час для зниження навантаження.
- Керівництво “Укренерго” заявляє, що наразі не планує відключення електропостачання, підтримуючи додаткові потужності для забезпечення споживачів.
- Важливою є ощадливе енергоспоживання та перенос енерговитрат на денний період для оптимальної ефективності сонячних станцій та зменшення навантаження на енергосистему.
Що відомо про перспективу скасування відключень світла в Україні
Бойко зазначив, що погода в Україні вже не така спекотна, а генерації в системі стало більше.
У разі відсутності "зовнішнього впливу", Україна протягом наступних трьох місяців може перебувати в вищезгаданому відносному балансі.
Що кажуть в Укренерго
Глава правління “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що енергетики продовжують роботу з ремонту пошкоджених в результаті атак злочинної армії РФ енергооб’єктів.
Він закликав українців переносити максимальне споживання електроенергії на денні години, з 11:00 до 15:00 заради зниження навантаження на енергосистему.
За його словами, “Укренерго” наразі не планує відключень світла.
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